Миттєві прояви алергії: як визначити, чи є у вас реакція на продукт, який ви щойно з’їли

Десятки мільйонів людей мають харчову алергію, причому найпоширенішими є алергія на молюсків, молоко та арахіс.

Внаслідок імунних відповідей, які викликають негативні реакції після вживання їжі, харчова алергія може проявлятися різними способами.

Щоб визначити, чи є у вас алергія на те, що ви щойно з’їли, спершу потрібно зрозуміти різницю між харчовою алергією та непереносимістю.

Харчова непереносимість означає, що ваш організм не переносить певну їжу. В таких ситуаціях, як непереносимість лактози, людина не може вживати молочний цукор, який міститься у схожих продуктах. Він викликає сильний дискомфорт, діарею та здуття живота. Але, на відміну від алергії, це не є небезпечним для життя.

Алергія змушує ваш організм реагувати на білок через імунну відповідь. Отже, на відміну від непереносимості, наприклад непереносимості лактози, справжня алергія на білок коров’ячого молока може спровокувати реакції більш небезпечні для життя.

Отже, якщо ви з’їли щось та почуваєтеся незвично, погано, дуже погано, як дізнатися, що саме викликало такі симптоми?

Щоб точно визначити, чи є у вас алергія на певні продукти, лікар повинен буде зробити тести, щоб встановити правильний діагноз.

Кропив'янка

Розвиток сверблячих набряків на шкірі після вживання певної їжі може бути ознакою харчової алергії. Зазвичай кропив'янка виглядає як випуклі рожеві горбки, схожі на укуси комарів. Якщо кропив’янка виникла протягом кількох хвилин або годин після вживання їжі, зателефонуйте своєму лікареві для обстеження.

Стискання в горлі та проблеми з ковтанням

Якщо ви відчули набряк у горлі, вам важко ковтати, можливо, у вас алергія на продукт, який ви їли. Через його вплив може виникнути запалення стравоходу, що ускладнює ковтання.

Хрипи

Коли організм позначає білок як "чужорідний" і викликає алергічну реакцію, відбувається вивільнення гістаміну - сполуки, що може призвести до звуження дихальних шляхів, викликаючи у людини хрипи.

Блювота

Блювота може бути ознакою харчової алергії, хоча вона також може бути ознакою харчової непереносимості або харчового отруєння. Якщо у вас блювота, може бути важко зрозуміти, чи є цей симптом наслідком алергії, чи непереносимості, тому краще проконсультуватися зі своїм медичним працівником, щоб з'ясувати.

Набряклий язик

Бачити, як ваш язик набрякає, може бути більше страшно, ніж небезпечно, хоча в деяких випадках набряк може вплинути на здатність ковтати. Але якщо ви відчуваєте таку реакцію, варто звернутися до лікаря, щоб визначити, чи є причина для занепокоєння.

Анафілаксія

Анафілаксія - це важка та потенційно небезпечна для життя реакція на контакт з алергеном. Людина, яка відчуває це, може мати проблеми з ковтанням або диханням, мати прискорене серцебиття, а щонайгірше - вона може навіть втратити свідомість. Якщо людина відчуває це, вона обов’язково повинна поговорити зі своїм лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.

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