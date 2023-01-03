Мій мозок, мов желе: п'ять способів підвищити концентрацію

Через війну чимало людей скаржаться на порушення концентрації, що не дивно.

Про це пише uahealth.

П'ять способів підвищити концентрацію

Магічної пілюлі чи техніки тут немає, тому доведеться трохи попрацювати.

Зменш сторонні навантаження.

Вимкни сповіщення в месенджерах та пошті, додаткові звуки та вікна, що спливають, впливають на твою концентрацію.

Баланс відпочинку та роботи

Щоб покращити концентрацію, треба більше відпочивати. Якщо постійно напружувати м’яз, врешті решт він просто зіллється у спазмі та не зможе функціонувати.

Сон, прогулянки, книги, кіно – перемикнися на те, що приносить задоволення і розслаблення.

Частіше бувай на природі

Дослідження показали, що рослини в офісах сприяли підвищенню концентрації, тому якщо не маєш часу чи сил гуляти, хоча б додай у свій офіс чи домашній офіс кімнатних рослин.

Паузи

Спробуй інтервальний метод роботи.

25/5 = 25 хвилин працюєш, 5 хвилин відпочиваєш.

Кожні 2 години – перерва на 15 хвилин.

Рухайся

Ходи, танцюй, бігай, займайся тенісом чи щось таке. Рух покращує кровообіг та насичення крові киснем.

Прості вправи, щоб розім’яти мозок тут і зараз:

Називай кольори, якими написані слова, а не читай слова.

Червоний. Зелений. Синій. Жовтий. Фіолетовий. Помаранчевий. Коричневий. Синій.

Фото: instagram.com/uahealth

Перевертні

Читай прості слова навпаки: буква - авкуб, свічка - акчівс, папір - ріпап.

Коли стане занадто просто, переходь до довших слів: кілограм, телевізор, телефон тощо.

Звивини мозку одразу почнуть рухатись.

Корисні додатки, які допоможуть весело тренувати мозок

Peak.

Brain Wars.

NeuroNation.

Geist.

Lumosity.

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Нагадаємо, що раніше ми писати про 7 ефективних способів поліпшити концентрацію уваги і пам'ять.

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