Мокриця: користь та шкода

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Багатьом садівникам та городникам добре знайома мокриця, або зірочник — той самий настирливий бур’ян, який, здається, неможливо вивести з газонів та грядок. Проте, не поспішайте знову братися за сапку. Ця дрібна зелень насправді є не лише бур’яном, а й цінною поживною та їстівною рослиною з широким спектром корисних властивостей.

Як же використовувати мокрицю з користю для себе та свого господарства?

Мокриця на вашому столі: від салату до пиріжків

Найпростіший спосіб скористатися щедрими дарами мокриці, діляться на каналі Городниця з Одеси — додати її у свіжі літні салати. Листя мокриці надає страві приємної соковитості та свіжого смаку, чудово поєднуючись з огірками та помідорами. І це не лише смачно, а й надзвичайно корисною. Мокриця з’являється ранньою весною, і чим частіше ви її збираєте, тим швидше наростатимуть нові, ніжні та смачні листочки, придатні для їжі. Квіти та жорсткі стебла краще не використовувати.

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Мокриця є справжнім джерелом заліза, тому її вживання може бути особливо цінним при лікуванні анемії, сприяючи підвищенню рівня гемоглобіну та збільшенню кількості еритроцитів. Головне — обирати молоді рослини, адже старіші стебла можуть бути трохи грубішими.

Як ствреджує городниця з мокриці виходять надзвичайно смачні та соковиті пиріжки. Для приготування потрібно ретельно промити зелень мокриці, додати подрібнене варене яйце, улюблену іншу зелень, все перемішати та обсмажити пиріжки на сковороді.

Мокриця — природний цілитель та помічник у господарстві

Ця скромна трава може стати справжнім порятунком при хворобах ніг. За старим народним методом, зелень мокриці кладуть у садове взуття та надягають на босу ногу. Тримати потрібно до тих пір, поки трава не віддасть увесь свій сік. Паралельно можна займатися роботою на ділянці. Цей простий засіб допомагає зняти біль при артриті та навіть при п’ятковій шпорі.

Регулярне вживання чаю з мокриці покращить стан щитовидної залози. Вся справа в тому, що мокриця містить значну кількість йоду.

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Крім користі для людей, мокриця є цінним кормом для домашньої птиці. Кури, качки, перепілки охоче ласують цією зеленню. Навіть домашні улюбленці, такі як канарки та папуги, не відмовляться від свіжої мокриці.

Мокриця: користь та шкода трави

Згідно з науковими дослідженнями та народним досвідом, мокриця (Stellaria media) є досить поживною рослиною. Вона містить вітаміни А, D, комплекс вітамінів B, вітамін C, рутин (біофлавоноїд), а також мінерали, такі як кальцій, калій, фосфор, цинк, марганець, натрій, мідь, залізо та кремній. За вмістом деяких мінералів, наприклад заліза, мокриця не поступається шпинату.

Завдяки вмісту сапонінів, мокриця може сприяти розрідженню слизу та полегшенню відхаркування, що може бути корисним при кашлі та застуді.

Мокриця може мати м’яку сечогінну та послаблюючу дію, сприяючи виведенню токсинів з організму та покращенню травлення.

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Завдяки вмісту вітаміну С та цинку, мокриця може сприяти зміцненню імунної системи.

Мокриця у народній медицині: природна допомога при болю та запаленні

У народній медицині мокрицю (зірочник середній) здавна використовують як природний засіб для полегшення болю та запалення в суглобах. Зменшення запалення може призвести до зменшення болю та набряклості.

Народний досвід свідчить про здатність мокриці полегшувати біль при ударах, вивихах, розтягненнях та суглобових захворюваннях.

Вважається, що мокриця сприяє виведенню солей з організму, що може бути корисним при остеохондрозі та подагрі, які також можуть викликати біль у суглобах.

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Способи використання мокриці для суглобів

Настій для внутрішнього вживання. 1 столову ложку сухої трави залити 1 склянкою окропу, настояти 1 годину, процідити. Приймати по ¼ склянки 3-4 рази на день до їди. Деякі джерела рекомендують вживати свіжий сік мокриці по 1 чайній ложці 4-5 разів на день, додаючи трохи меду.

Компреси та примочки. Свіжу подрібнену траву мокриці прикладати до хворих суглобів у вигляді компресів.

Ванни з настоєм мокриці. Для приготування ванни 10 столових ложок свіжої трави залити 1 літром окропу, прокип’ятити 3-5 хвилин, настояти 4 години, процідити та додати у ванну з теплою водою. Приймати ванну 15-20 хвилин.

Мазь на основі мокриці. Подрібнену свіжу мокрицю змішати з оливковою олією та бджолиним воском (за бажанням) і нагрівати на повільному вогні. Процідити та використовувати для втирання в хворі суглоби.

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У народній медицині мокрицю здавна використовували зовнішньо для лікування ран, опіків, висипів, екземи та інших шкірних проблем завдяки її охолоджуючим, протизапальним, антисептичним та протигрибковим властивостям.

Важливо зазначити, що хоча народна медицина та деякі дослідження вказують на ці корисні властивості, наукових доказів ефективності мокриці для лікування конкретних захворювань у людей часто недостатньо. Перед використанням мокриці з лікувальною метою обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Мокриця: протипоказання

Попри безліч корисних властивостей, мокриця має і протипоказання.

Основні протипоказання до вживання мокриці — це гіпотонія (низький артеріальний тиск). Мокриця має властивість знижувати артеріальний тиск. Тому людям, які страждають на гіпотонію, слід вживати її з великою обережністю або взагалі відмовитися від її використання, щоб уникнути запаморочення, слабкості та інших неприємних симптомів.

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Вплив мокриці на організм вагітних жінок до кінця не вивчений. З метою безпеки вагітним жінкам рекомендується утриматися від вживання мокриці у будь-якому вигляді.

Якщо у вас є підтверджена алергія на ромашку, амброзію, соняшник або інші рослини родини Айстрові, існує підвищений ризик алергічної реакції і на мокрицю. Тому в цьому випадку її вживання не рекомендується.

У деяких людей може спостерігатися індивідуальна непереносимість мокриці, що може проявлятися у вигляді шкірних висипань, свербежу, розладів травлення або інших алергічних реакцій. При появі будь-яких неприємних симптомів після вживання мокриці слід негайно припинити її використання та звернутися до лікаря.

Оскільки мокриця має сечогінну дію, її одночасне вживання з лікарськими препаратами-діуретиками може призвести до надмірного виведення рідини та електролітів з організму. Тому така комбінація потребує обережності та контролю лікаря.

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Перед початком вживання мокриці з лікувальною метою, особливо при наявності хронічних захворювань або прийомі лікарських препаратів, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Не рекомендується вживати мокрицю у великих кількостях.

Збирайте мокрицю лише у екологічно чистих місцях, подалі від доріг, промислових зон та місць застосування пестицидів.