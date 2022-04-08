Морква – джерело клітковини та вітаміну С. Дієтологиня розповіла все про користь і правила споживання

Розповідаємо про найбільш доступні та корисні продукти та смачні та прості рецепти з них.
Морква – джерело клітковини, а також захисних рослинних сполук, у тому числі каротиноїдів та вітаміну С, повідомляє лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.
Морква багата на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Засвоєння бета-каротину краще (до 6,5 разів), якщо морква приготовлена.
Більше про нутритивний склад і користь моркви для організму можна прочитати тут.
Морква хороша та смачна у будь-якому вигляді. Команда Школи Здоров'я підготувала кілька різноманітних, простих та смачних рецептів із морквою.
Морквяно-сирний пудинг у духовці
- Сир 250 г
- Морква 250 г (2 шт.)
- Яйце (С1) -2 шт.
- Цукор/цукрозамінник за смаком
- Яблуко 1шт.
- Олія вершкове 10 г
На 100 гр:
- Калорії 117 кКал
- Білки 7.23 г
- Жири 5.29 г
- Вуглеводи 9.59 г
Моркву та м'якоть яблука нарізаємо та викладаємо у форму, накриваємо фольгою. Випікаємо при 220 градусах до м'якості моркви та яблука.
Окремо перемішуємо блендером яйця, цукрозамінник та сир. Теж саме робимо з яблуками та морквою.
Отримане пюре додаємо до сирної маси, перемішуємо.
Дно форми застилаємо папером для випічки і всі внутрішні поверхні форми змастимо вершковим маслом. Викладаємо масу. Випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Готовий морквяно-сирний пудинг повністю охолоджуємо та подаємо.
Дієтичний салат із вареною морквою
- Варена морква 1 шт.
- Бринза 60 гр.
- Варене яйце 1 шт.
- Італійські трави 1 гр.
- Оливкова олія 1 ст.л.
На 100 гр:
- Калорії:188.03 ккал
- Білки:8.25 г
- Жири: 15.9 г
- Вуглеводи: 2.21 г
Моркву та бринзу нарізаємо кубиками. Яйце нарізаємо соломкою. Додаємо італійські трави та оливкову олію. Все ретельно перемішуємо.
Запечена морква з часником у духовці
- Морква 600 г
- Часник 20 г (6 зубчиків)
- Оливкова олія 2 ст.л.
- чебрець сушений 1 ч.л.
- Червона паприка 1/3 ч. л.
- Сіль 1/2 ч. л.
- Чорний перець за смаком
Моркву нарізаємо на великі шматки, часник тонкими пластинами. Викладаємо моркву та часник у форму для запікання. Поливаємо олією і посипаємо спеціями. Накриваємо форму фольгою і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 35-45 хвилин.
Салат з моркви та яєць
- Варена морква 1 шт
- Варене яйце 1 шт
- Зелений горошок 60 гр
- Квашена капуста 100 гр
- Оливкова олія 1 ст.л
На 100 гр:
- Калорії:86.45
- Білки: 4.17 г
- Жири:5.6 г
- Вуглеводи: 5.62 г
Візьміть будь-яку форму та викладайте в неї інгредієнти шарами. Першим буде горошок. Наступний шар яйце, потім морква. А на завершення капуста. Зверху полийте олією. А тепер переверніть форму на тарілку. Салат готовий!
Нагадаємо, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.
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