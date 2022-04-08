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Морква – джерело клітковини та вітаміну С. Дієтологиня розповіла все про користь і правила споживання

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Морква – джерело клітковини та вітаміну С. Дієтологиня розповіла все про користь і правила споживання

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Розповідаємо про найбільш доступні та корисні продукти та смачні та прості рецепти з них.

Морква – джерело клітковини, а також захисних рослинних сполук, у тому числі каротиноїдів та вітаміну С, повідомляє лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова

Морква багата на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Засвоєння бета-каротину краще (до 6,5 разів), якщо морква приготовлена.

Більше про нутритивний склад і користь моркви для організму можна прочитати тут.

Морква хороша та смачна у будь-якому вигляді. Команда Школи Здоров'я підготувала кілька різноманітних, простих та смачних рецептів із морквою.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Морквяно-сирний пудинг у духовці

  • Сир 250 г
  • Морква 250 г (2 шт.)
  • Яйце (С1) -2 шт.
  • Цукор/цукрозамінник за смаком
  • Яблуко 1шт.
  • Олія вершкове 10 г

На 100 гр:

  • Калорії 117 кКал
  • Білки 7.23 г
  • Жири 5.29 г
  • Вуглеводи 9.59 г

Моркву та м'якоть яблука нарізаємо та викладаємо у форму, накриваємо фольгою. Випікаємо при 220 градусах до м'якості моркви та яблука.

Окремо перемішуємо блендером яйця, цукрозамінник та сир. Теж саме робимо з яблуками та морквою.

Отримане пюре додаємо до сирної маси, перемішуємо.

Дно форми застилаємо папером для випічки і всі внутрішні поверхні форми змастимо вершковим маслом. Викладаємо масу. Випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Готовий морквяно-сирний пудинг повністю охолоджуємо та подаємо.

Дієтичний салат із вареною морквою

  • Варена морква 1 шт.
  • Бринза 60 гр.
  • Варене яйце 1 шт.
  • Італійські трави 1 гр.
  • Оливкова олія 1 ст.л.

На 100 гр:

  • Калорії:188.03 ккал
  • Білки:8.25 г
  • Жири: 15.9 г
  • Вуглеводи: 2.21 г

Моркву та бринзу нарізаємо кубиками. Яйце нарізаємо соломкою. Додаємо італійські трави та оливкову олію. Все ретельно перемішуємо.

Запечена морква з часником у духовці

  • Морква 600 г
  • Часник 20 г (6 зубчиків)
  • Оливкова олія 2 ст.л.
  • чебрець сушений 1 ч.л.
  • Червона паприка 1/3 ч. л.
  • Сіль 1/2 ч. л.
  • Чорний перець за смаком

Моркву нарізаємо на великі шматки, часник тонкими пластинами. Викладаємо моркву та часник у форму для запікання. Поливаємо олією і посипаємо спеціями. Накриваємо форму фольгою і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 35-45 хвилин.

Салат з моркви та яєць

  • Варена морква 1 шт
  • Варене яйце 1 шт
  • Зелений горошок 60 гр
  • Квашена капуста 100 гр
  • Оливкова олія 1 ст.л

На 100 гр:

  • Калорії:86.45
  • Білки: 4.17 г
  • Жири:5.6 г
  • Вуглеводи: 5.62 г

Візьміть будь-яку форму та викладайте в неї інгредієнти шарами. Першим буде горошок. Наступний шар яйце, потім морква. А на завершення капуста. Зверху полийте олією. А тепер переверніть форму на тарілку. Салат готовий!

Нагадаємо, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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