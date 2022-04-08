Морква – джерело клітковини та вітаміну С. Дієтологиня розповіла все про користь і правила споживання

Морква – джерело клітковини та вітаміну С. Дієтологиня розповіла все про користь і правила споживання

Розповідаємо про найбільш доступні та корисні продукти та смачні та прості рецепти з них.

Морква – джерело клітковини, а також захисних рослинних сполук, у тому числі каротиноїдів та вітаміну С, повідомляє лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Морква багата на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Засвоєння бета-каротину краще (до 6,5 разів), якщо морква приготовлена.

Більше про нутритивний склад і користь моркви для організму можна прочитати тут.

Морква хороша та смачна у будь-якому вигляді. Команда Школи Здоров'я підготувала кілька різноманітних, простих та смачних рецептів із морквою.

ТСН.ua

Морквяно-сирний пудинг у духовці

Сир 250 г

Морква 250 г (2 шт.)

Яйце (С1) -2 шт.

Цукор/цукрозамінник за смаком

Яблуко 1шт.

Олія вершкове 10 г

На 100 гр:

Калорії 117 кКал

Білки 7.23 г

Жири 5.29 г

Вуглеводи 9.59 г

Моркву та м'якоть яблука нарізаємо та викладаємо у форму, накриваємо фольгою. Випікаємо при 220 градусах до м'якості моркви та яблука.

Окремо перемішуємо блендером яйця, цукрозамінник та сир. Теж саме робимо з яблуками та морквою.

Отримане пюре додаємо до сирної маси, перемішуємо.

Дно форми застилаємо папером для випічки і всі внутрішні поверхні форми змастимо вершковим маслом. Викладаємо масу. Випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Готовий морквяно-сирний пудинг повністю охолоджуємо та подаємо.

Дієтичний салат із вареною морквою

Варена морква 1 шт.

Бринза 60 гр.

Варене яйце 1 шт.

Італійські трави 1 гр.

Оливкова олія 1 ст.л.

На 100 гр:

Калорії:188.03 ккал

Білки:8.25 г

Жири: 15.9 г

Вуглеводи: 2.21 г

Моркву та бринзу нарізаємо кубиками. Яйце нарізаємо соломкою. Додаємо італійські трави та оливкову олію. Все ретельно перемішуємо.

Запечена морква з часником у духовці

Морква 600 г

Часник 20 г (6 зубчиків)

Оливкова олія 2 ст.л.

чебрець сушений 1 ч.л.

Червона паприка 1/3 ч. л.

Сіль 1/2 ч. л.

Чорний перець за смаком

Моркву нарізаємо на великі шматки, часник тонкими пластинами. Викладаємо моркву та часник у форму для запікання. Поливаємо олією і посипаємо спеціями. Накриваємо форму фольгою і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 35-45 хвилин.

Салат з моркви та яєць

Варена морква 1 шт

Варене яйце 1 шт

Зелений горошок 60 гр

Квашена капуста 100 гр

Оливкова олія 1 ст.л

На 100 гр:

Калорії:86.45

Білки: 4.17 г

Жири:5.6 г

Вуглеводи: 5.62 г

Візьміть будь-яку форму та викладайте в неї інгредієнти шарами. Першим буде горошок. Наступний шар яйце, потім морква. А на завершення капуста. Зверху полийте олією. А тепер переверніть форму на тарілку. Салат готовий!

Нагадаємо, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

Лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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