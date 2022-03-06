МОЗ Ізраїлю відправляє до України медичну делегацію, яка відкриє польовий шпиталь

Польовий госпіталь керуватиметься Медичним центром «Шиба», лікарняною касою «Клаліт» та медичним персоналом інших лікарень.

МОЗ Ізраїлю наступного тижня відправляє в Україну ізраїльську медичну делегацію, яка відкриє польовий госпіталь, інформує видання «Детали».

Госпіталь включатиме відділення для дітей та дорослих, приймальне відділення, пологовий будинок та відділення швидкої допомоги. Там також використовуватимуться передові технології дистанційної медицини.

«Ми виконуємо свій моральний обовʼязок, збільшуючи гуманітарну допомогу українському народу, і ми продовжимо робити все необхідне для порятунку життів громадян, чий світ було зруйновано за одну мить. Я дякую Медичному центру «Шиба», «Клаліт» та медичним співробітникам з усієї країни, які вкотре демонструють мужність та самовідданість», - повідомив міністр охорони здоровʼя Ніцан Горовиць.

Генеральний директор каси «Клаліт» Рут Ралбаг повідомила, що каса візьме на себе педіатричне відділення шпиталю за допомоги персоналу дитячої лікарні «Шнайдер» та підключить додаткові медичні бригади за необхідності.