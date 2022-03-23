МОЗ закликає аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби

Куди звертатися, якщо аптеки завищують ціни?
У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ «Контакти») як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану.
Також про такі ситуації можна інформувати Держпродспоживслужбу. Звернутись можна:
- на електронну адресу info@dpss.gov.ua;
- за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот у Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.
Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті.
Нагадаємо, на території Україні діє державна програма «доступні ліки», екстрена медична допомога надається безплатно, а сімейні лікарі будь-де зобов’язані приймати тимчасових переселенців.
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