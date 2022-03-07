МОЗ закликає фармацевтичних працівників вийти на роботу до закладів за місцем тимчасового перебування

МОЗ закликає фармацевтичних працівників вийти на роботу до закладів за місцем тимчасового перебування

Це – ваш внесок у перемогу над агресором!

Міністерство охорони здоров’я звертається до фармацевтичних працівників, які через військову агресію РФ проти України були змушені виїхати на захід України.

"Закликаємо вас звернутися до аптечних закладів, що знаходяться за місцем вашого перебування, і тимчасово вийти на роботу в ці заклади. Це – ваш внесок у перемогу над агресором! Виходьте на роботу, долучайтеся до порятунку людей та країни, ви – важлива частина системи охорони здоров’я України", - повідомляє МОЗ.

Звертаємо увагу, що відтепер, згідно з наказом МОЗ, в аптеках також зможуть працювати студенти-фармацевти старших курсів.

Раніше міжнародна організація "Лікарі без кордонів" підтвердила, що гуманітарна ситуація в Маріуполі є катастрофічною.

Серед основних проблем: мешканці не мають доступу до питної води, у місті закінчуються продукти, немає електрики та енергопостачання.

Як повідомляє організація, їхній представник в Україні слідкує за ситуацією. Немає води, електрики та опалення. Інтернет та телефонні послуги відключені. Лікарні, супермаркети та житлові будинки зазнали серйозних пошкоджень.

До міста неможливо ввести будь-яку допомогу. Представник організації каже, що людей в Маріуполі змушують виживати за допомогою снігу.

"Це принцип людяності – дозволяти людям втекти, коли вирує війна. Цивільне населення, що потрапило в конфлікт, має бути захищене", – заявив Лаурен Лігозат.

Також в організації зазначають, що людям непросто покинути Маріуполь й через те, що це їхній дім. Тут живуть їхні друзі та родина. Вони вже знають, що таке війна, від 2014 року і розуміють, що можуть сюди більше не повернутись.