Можна їсти хоч щодня: 5 продуктів, які помилково вважають шкідливими

Ці продукти незаслужено звинувачують у тому, що вони шкідливі для організму, хоча це зовсім не так.

Експерти та науковці у сфері харчування не припиняють вивчення впливу різноманітних продуктів на здоров’я людей. Зрозуміло, що всі роблять помилки, і вчені також їх припускаються. Тому помилково було визначено шкідливими для нашого організму саме ці п’ять продуктів. Втім, якщо їсти в надмірній кількості будь-яку їжу, вона стане вкрай небезпечною для здоров’я. Розповідаємо, які продукти помилково і незаслужено потрапили до списку шкідливих.

Яйця

Дієтологи ще 2-3 роки тому радили обмежувати їх споживання, бо жовтки містять багато жирів, що спричиняє підвищення «поганого» холестерину в організмі. Хоча цей продукт є ідеальним для здорового сніданку. Однак нещодавно вчені довели, що яйця ніяким чином не пов’язані з підвищенням холестерину в крові, тому їх можна їсти щодня, якщо на них немає алергії. Головне, варто пам’ятати про баланс білків, жирів та вуглеводів, а також уникати надмірного споживання яєць.

Картопля

Картоплю внесли до «чорного списку» тоді, коли на піку популярності були білкові дієти. Цей ситний продукт потрапив під заборону через високий вміст вуглеводів та крохмалю, які буцімто заважають схудненню. Так, у картоплі є крохмаль та вуглеводи, але вони повільно засвоюються організмом, тому сприяють відчуттю ситості і не шкодять фігурі. Навпаки, картопля допомагає знизити загальну калорійність раціону, тому дуже корисна для тих, хто на дієті.

Вершкове масло

Це ще один продукт, який незаслужено потрапив під роздачу, оскільки заважає стрункості фігурі. Багато людей відмовляється від цього корисного продукту, бо він багатий на жири. Масло містить велику кількість жиророзчинних вітамінів, зокрема вітамін D, який є особливо важливим для жителів північних регіонів. Тому невелика кількість вершкового масла щодня є дуже корисною для здоров’я. Тим паче, це не той продукт, який хочеться їсти постійно і великими дозами.

Шоколад

Людям, які полюбляють солоденьке, вкрай важко відмовитися від смаколиків. Але зовсім не варто відмовлятися від улюблених ласощів. Можна просто замінити випічку або цукерки темним шоколадом із вмістом какао від 70%. Цей десерт стимулює належну роботу нервової системи та сприяє здоров’ю серця.

Кава

Вчені та медики говорять, що шкода цього напою занадто перебільшена. Втім, під час її вживання потрібно орієнтуватися на власні відчуття. Якщо після міцної кави у вас починає темніти в очах чи болить голова, то краще відмовитися від напою. Та якщо ваш організм позитивно реагує на каву, не варто від неї відмовлятися. Оскільки цей напій стимулює роботу мозку та піднімає настрій.

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