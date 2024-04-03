Мозок збереже силу до 100 років: крупа, що знижує ризик розвитку деменції, підходить до риби і м'яса

Цю крупу часто можна зустріти на столі українців, але мало хто задумується про її особливу користь для нашого мозку.

Мова йде про звичну нам всім гречану крупу. Кардіологи впевнені, що за регулярного вживання, цей продукт здатний значно зменшити ризик розвитку деменції. Користь обумовлена тим, що гречка допомагає знизити рівень "поганого" холестерину, який сповільнює кровотік у мозок.

У тих людей, які регулярно їдять гречану крупу, рівень "поганого" холестерину зменшується приблизно на 10%. Відповідно, пришвидшується кровообіг в головному мозку, а це, в свою чергу, зменшує ризик розвитку деменції чи недоумства.

Додатково гречана каша стимулює виникнення нейронних зв'язків. Було доведено, що ця крупа сприяє зростанню нервових відростків. А ще в ній міститься велика кількість магнію, який допомагає перешкодити розвитку остеопорозу.

Варто зазначити, що важливою перевагою гречки є те, що ця крупа легко готується і не потребує довготривалого варіння. Її можна використовувати як для перших, так і для других страв. Вона вважається одним з найуніверсальніших гарнірів, адже чудово поєднується з рибою та м'ясом.

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