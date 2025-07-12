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Можуть викликати серйозні отруєння і навіть стати причиною смерті: найбільш небезпечні рослини України (фото)
На території України росте чимало отруйних і просто небезпечних рослин, які можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям у людей та тварин. Які з них слід обходити стороною?
Серед найбільш отруйних рослин України слід виділити борщівник Сосновського, беладонну, блекоту, дурман звичайний та деякі інші. Дуже важливо знати, який вигляд вони мають, щоб уникати будь-якого контакту з ними.
Борщівник Сосновського
Це висока рослина, яка має велике листя та суцвіття, що чимось схожі на кріп. В її сокові містяться речовини, які роблять шкіру людини більш чутливою до сонця, а тому вона може викликати опіки. В жодному разі не можна виривати чи ламати борщівник, а якщо вам потрібно позбутися його на ділянці, робити це радять в закритому одязі і рукавицях.
Цикута (віха отруйна)
Найчастіше її можна зустріти біля води. В ній міститься цикутотоксин, який особливо збирається біля кореневища. Вважається однією з найбільш отруйних рослин не лише України, але й світу. Зовні чимось схожа на моркву. Цикута отруйна навіть після звичайного дотику, а тому слід негайно промити руки, якщо ви чи хтось інший до неї торкалися.
Болиголов плямистий
Часто росте на пустирях, біля доріг. В цій рослині містяться отруйні алкалоїди, які можуть викликати параліч та навіть ще більш серйозні наслідки.
Беладонна (красуля)
В цій рослині також містяться алкалоїди, які вражають нервову систему. Всі частини беладонни вважаються отруйними, але найбільше отрути міститься в ягодах.
Дурман звичайний
Відрізняється характерним запахом. Всі частини цієї рослини є надзвичайно отруйними. Часто росте в сирих місцях, біля доріг, житлових будинків. Дурман має великі білі квіти у вигляді труб та масивне листя. Цвіте протягом всього літа. Після отруєння дурманом у людини з’являються такі симптоми: розширені зіниці, прискорене серцебиття, високий тиск, блювота, головний біль.
Блекота чорна
Часто її можна зустріти на полях, біля доріг. Має дуже неприємний, характерний запах. Блекота містить алкалоїди, які негативно впливають на нервову систему. Виростає до півтора метра в висоту, листя липке. Вже через 10-20 хвилин можуть з’явитися перші ознаки отруєння: хрипота, пересихає горло, червоніє шкіра, збільшуються зіниці. Інколи можна навіть впасти в кому.