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ТСН у соціальних мережах

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Можуть викликати серйозні отруєння і навіть стати причиною смерті: найбільш небезпечні рослини України (фото)

На території України росте чимало отруйних і просто небезпечних рослин, які можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям у людей та тварин. Які з них слід обходити стороною?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які рослини України найбільш отруйні та небезпечні

Які рослини України найбільш отруйні та небезпечні / © Pixabay

Серед найбільш отруйних рослин України слід виділити борщівник Сосновського, беладонну, блекоту, дурман звичайний та деякі інші. Дуже важливо знати, який вигляд вони мають, щоб уникати будь-якого контакту з ними.

Борщівник Сосновського

Борщівник Сосновського / © Pixabay

Борщівник Сосновського / © Pixabay

Це висока рослина, яка має велике листя та суцвіття, що чимось схожі на кріп. В її сокові містяться речовини, які роблять шкіру людини більш чутливою до сонця, а тому вона може викликати опіки. В жодному разі не можна виривати чи ламати борщівник, а якщо вам потрібно позбутися його на ділянці, робити це радять в закритому одязі і рукавицях.

Цикута (віха отруйна)

Цикута / © Фото з відкритих джерел

Цикута / © Фото з відкритих джерел

Найчастіше її можна зустріти біля води. В ній міститься цикутотоксин, який особливо збирається біля кореневища. Вважається однією з найбільш отруйних рослин не лише України, але й світу. Зовні чимось схожа на моркву. Цикута отруйна навіть після звичайного дотику, а тому слід негайно промити руки, якщо ви чи хтось інший до неї торкалися.

Болиголов плямистий

Болиголов плямистий / © Фото з відкритих джерел

Болиголов плямистий / © Фото з відкритих джерел

Часто росте на пустирях, біля доріг. В цій рослині містяться отруйні алкалоїди, які можуть викликати параліч та навіть ще більш серйозні наслідки.

Беладонна (красуля)

Беладонна / © Фото з відкритих джерел

Беладонна / © Фото з відкритих джерел

В цій рослині також містяться алкалоїди, які вражають нервову систему. Всі частини беладонни вважаються отруйними, але найбільше отрути міститься в ягодах.

Дурман звичайний

Дурман звичайний / © Фото з відкритих джерел

Дурман звичайний / © Фото з відкритих джерел

Відрізняється характерним запахом. Всі частини цієї рослини є надзвичайно отруйними. Часто росте в сирих місцях, біля доріг, житлових будинків. Дурман має великі білі квіти у вигляді труб та масивне листя. Цвіте протягом всього літа. Після отруєння дурманом у людини з’являються такі симптоми: розширені зіниці, прискорене серцебиття, високий тиск, блювота, головний біль.

Блекота чорна

Блекота чорна / © Фото з відкритих джерел

Блекота чорна / © Фото з відкритих джерел

Часто її можна зустріти на полях, біля доріг. Має дуже неприємний, характерний запах. Блекота містить алкалоїди, які негативно впливають на нервову систему. Виростає до півтора метра в висоту, листя липке. Вже через 10-20 хвилин можуть з’явитися перші ознаки отруєння: хрипота, пересихає горло, червоніє шкіра, збільшуються зіниці. Інколи можна навіть впасти в кому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
935
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