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ТСН у соціальних мережах

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75
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2 хв

Мигдаль чи кеш’ю: який горіх корисніший для здоров’я — пояснюють дієтологи

Горіхи давно вважаються одним із найкращих елементів здорового харчування. Вони містять корисні жири, білок, клітковину та мікроелементи, які підтримують серце, мозок і обмін речовин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Мигдаль чи кеш’ю: що корисніше

Мигдаль чи кеш’ю: що корисніше / © pexels.com

Серед найпопулярніших варіантів — мигдаль і кеш’ю. Обидва корисні, але мають різні поживні властивості. Дієтологи пояснюють, який горіх краще обрати залежно від ваших цілей.

Поживна цінність мигдалю та кеш’ю

Мигдаль і кеш’ю належать до горіхів із високою харчовою цінністю, але їхній склад суттєво відрізняється.

Мигдаль

Мигдаль багатий на:

  • вітамін Е (потужний антиоксидант);

  • клітковину;

  • магній;

  • білок.

Він містить менше вуглеводів і більше харчових волокон, що робить його більш ситним продуктом.

Кеш’ю

Кеш’ю відрізняється іншим профілем:

  • більше мінералів (магній, цинк, мідь);

  • трохи більше вуглеводів;

  • менше клітковини, ніж у мигдалю.

Кеш’ю має м’який смак і кремову текстуру, тому часто використовується у соусах та рослинних стравах.

Користь для здоров’я

Підтримка серця

Обидва горіхи містять ненасичені жири, які сприяють:

  • зниженню рівня «поганого» холестерину;

  • підтримці здоров’я судин;

  • зменшенню ризику серцево-судинних захворювань.

Контроль рівня цукру

Мигдаль має перевагу завдяки:

  • високому вмісту клітковини;

  • нижчому вмісту вуглеводів.

Це допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові.

Контроль ваги

Мигдаль краще насичує завдяки поєднанню:

  • білка;

  • клітковини;

  • жирів.

Це може допомагати контролювати апетит.

Що корисніше: мигдаль чи кеш’ю

Дієтологи наголошують: обидва горіхи корисні, але мають різні сильні сторони.

Мигдаль — кращий для контролю цукру, ситості та підтримки ваги

Кеш’ю — багатший на мінерали та краще підходить для різноманітних страв

Найкращий варіант — не обирати один, а поєднувати різні горіхи в раціоні.

На що варто звернути увагу

Дієтологи радять:

  • контролювати порції (горіхи калорійні);

  • обирати несолоні та необсмажені варіанти;

  • уникати карамелізованих або сильно оброблених горіхів.

І мигдаль, і кеш’ю можуть бути частиною здорового харчування. Вибір залежить від ваших цілей: більше ситості та стабільний цукор — мигдаль, більше мінералів і кулінарної універсальності — кеш’ю.

FAQ

Що корисніше: мигдаль чи кеш’ю?

Мигдаль трохи корисніший для контролю ваги та рівня цукру, але кеш’ю має більше мінералів.

Чи можна їсти мигдаль і кеш’ю щодня?

Так, але в помірній кількості — приблизно жменю (20–30 г) на день.

Які горіхи краще для схуднення?

Мигдаль вважається більш ефективним для контролю апетиту завдяки клітковині та білку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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