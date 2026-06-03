Мигдаль чи кеш’ю: що корисніше / © pexels.com

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Серед найпопулярніших варіантів — мигдаль і кеш’ю. Обидва корисні, але мають різні поживні властивості. Дієтологи пояснюють, який горіх краще обрати залежно від ваших цілей.

Поживна цінність мигдалю та кеш’ю

Мигдаль і кеш’ю належать до горіхів із високою харчовою цінністю, але їхній склад суттєво відрізняється.

Мигдаль

Мигдаль багатий на:

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вітамін Е (потужний антиоксидант);

клітковину;

магній;

білок.

Він містить менше вуглеводів і більше харчових волокон, що робить його більш ситним продуктом.

Кеш’ю

Кеш’ю відрізняється іншим профілем:

більше мінералів (магній, цинк, мідь);

трохи більше вуглеводів;

менше клітковини, ніж у мигдалю.

Кеш’ю має м’який смак і кремову текстуру, тому часто використовується у соусах та рослинних стравах.

Користь для здоров’я

Підтримка серця

Обидва горіхи містять ненасичені жири, які сприяють:

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зниженню рівня «поганого» холестерину;

підтримці здоров’я судин;

зменшенню ризику серцево-судинних захворювань.

Контроль рівня цукру

Мигдаль має перевагу завдяки:

високому вмісту клітковини;

нижчому вмісту вуглеводів.

Це допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові.

Контроль ваги

Мигдаль краще насичує завдяки поєднанню:

білка;

клітковини;

жирів.

Це може допомагати контролювати апетит.

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Що корисніше: мигдаль чи кеш’ю

Дієтологи наголошують: обидва горіхи корисні, але мають різні сильні сторони.

Мигдаль — кращий для контролю цукру, ситості та підтримки ваги

Кеш’ю — багатший на мінерали та краще підходить для різноманітних страв

Найкращий варіант — не обирати один, а поєднувати різні горіхи в раціоні.

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На що варто звернути увагу

Дієтологи радять:

контролювати порції (горіхи калорійні);

обирати несолоні та необсмажені варіанти;

уникати карамелізованих або сильно оброблених горіхів.

І мигдаль, і кеш’ю можуть бути частиною здорового харчування. Вибір залежить від ваших цілей: більше ситості та стабільний цукор — мигдаль, більше мінералів і кулінарної універсальності — кеш’ю.

FAQ

Що корисніше: мигдаль чи кеш’ю?

Мигдаль трохи корисніший для контролю ваги та рівня цукру, але кеш’ю має більше мінералів.

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Чи можна їсти мигдаль і кеш’ю щодня?

Так, але в помірній кількості — приблизно жменю (20–30 г) на день.

Які горіхи краще для схуднення?

Мигдаль вважається більш ефективним для контролю апетиту завдяки клітковині та білку.

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