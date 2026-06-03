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Мигдаль чи кеш’ю: який горіх корисніший для здоров’я — пояснюють дієтологи
Горіхи давно вважаються одним із найкращих елементів здорового харчування. Вони містять корисні жири, білок, клітковину та мікроелементи, які підтримують серце, мозок і обмін речовин.
Серед найпопулярніших варіантів — мигдаль і кеш’ю. Обидва корисні, але мають різні поживні властивості. Дієтологи пояснюють, який горіх краще обрати залежно від ваших цілей.
Поживна цінність мигдалю та кеш’ю
Мигдаль і кеш’ю належать до горіхів із високою харчовою цінністю, але їхній склад суттєво відрізняється.
Мигдаль
Мигдаль багатий на:
вітамін Е (потужний антиоксидант);
клітковину;
магній;
білок.
Він містить менше вуглеводів і більше харчових волокон, що робить його більш ситним продуктом.
Кеш’ю
Кеш’ю відрізняється іншим профілем:
більше мінералів (магній, цинк, мідь);
трохи більше вуглеводів;
менше клітковини, ніж у мигдалю.
Кеш’ю має м’який смак і кремову текстуру, тому часто використовується у соусах та рослинних стравах.
Користь для здоров’я
Підтримка серця
Обидва горіхи містять ненасичені жири, які сприяють:
зниженню рівня «поганого» холестерину;
підтримці здоров’я судин;
зменшенню ризику серцево-судинних захворювань.
Контроль рівня цукру
Мигдаль має перевагу завдяки:
високому вмісту клітковини;
нижчому вмісту вуглеводів.
Це допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові.
Контроль ваги
Мигдаль краще насичує завдяки поєднанню:
білка;
клітковини;
жирів.
Це може допомагати контролювати апетит.
Що корисніше: мигдаль чи кеш’ю
Дієтологи наголошують: обидва горіхи корисні, але мають різні сильні сторони.
Мигдаль — кращий для контролю цукру, ситості та підтримки ваги
Кеш’ю — багатший на мінерали та краще підходить для різноманітних страв
Найкращий варіант — не обирати один, а поєднувати різні горіхи в раціоні.
На що варто звернути увагу
Дієтологи радять:
контролювати порції (горіхи калорійні);
обирати несолоні та необсмажені варіанти;
уникати карамелізованих або сильно оброблених горіхів.
І мигдаль, і кеш’ю можуть бути частиною здорового харчування. Вибір залежить від ваших цілей: більше ситості та стабільний цукор — мигдаль, більше мінералів і кулінарної універсальності — кеш’ю.
FAQ
Що корисніше: мигдаль чи кеш’ю?
Мигдаль трохи корисніший для контролю ваги та рівня цукру, але кеш’ю має більше мінералів.
Чи можна їсти мигдаль і кеш’ю щодня?
Так, але в помірній кількості — приблизно жменю (20–30 г) на день.
Які горіхи краще для схуднення?
Мигдаль вважається більш ефективним для контролю апетиту завдяки клітковині та білку.