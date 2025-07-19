На першому місці зовсім не авокадо: лікарі назвали продукт, який найкраще підтримує здоров’я кишківника

Які хвороби лікує ягода малина / © unsplash.com

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Клітковина вважається важливою складовою щоденного харчування. Згідно з результатами дослідження, якщо вживати її в достатній кількості, то можна значно покращити травлення, підтримувати здоров’я кісток, кишківника, контролювати вагу, знизити ризик хронічних захворювань і навіть подовжити життя.

При цьому, не потрібно вживати пігулки чи несмачні коктейлі з клітковиною. Достатньо додати до свого щоденного раціону продукти, які багаті харчовими волокнами. І одним з найкращих вважається малина. Ця солодка, універсальна ягода рекомендується до вживання лікарями. Наприклад, гастроентеролог Вілл Булсевич в своєму ролику називає малину продуктом номер 1 для здоров’я кишківника.

За його словами, в одній чашці малини міститься 7 г клітковини, а ще вона багата на поліфеноли і вітамін С, які є потужними антиоксидантами. І хоча в машині міститься природний цукор, за результатами дослідження ця ягода здатна знизити ризик розвитку діабету 2-го типу. А якщо захворювання вже наявне, то малина допомагає його контролювати.

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Малину відносять до продуктів з низьким вмістом FODMAP, тобто ферментованих вуглеводів, які спричиняють у людей з синдромом подразненого кишківника здуття і біль. Тому вона є придатною для всіх людей.

Експерти радять їсти малину тим, у кого є проблеми з травленням, чи за необхідності відновити кишківник.

Стаття є виключно інформативною та не містить жодних закликів до дії. У разі виникнення проблем звертайтесь до лікаря.