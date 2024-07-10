На вигляд "невинні", але можуть піднімати рівень цукру: перелік продуктів

Звичайно, всі ми знаємо, що шматок торта чи склянка солодкого газованого напою підвищує рівень цукру в крові. Але також існують "невинні" на перший погляд продукти, які також можуть це робити.

Також піднімати цукор в крові можуть не лише конкретні продукти, але й спосіб їх приготування.

Наприклад, морква чи селера асоціюється у більшості людей з користю для організму. Однак, насправді, це так звані моноваріантні продукти, які сильно підвищують рівень цукру в крові та глікемічний індекс, якщо їх не поєднувати з іншими. З точки зору біохімії, згризти одну морквину рівноцінно тому, щоб з'їсти десерт.

Як перекушування не підходять також фрукти, особливо з високим глікемічним індексом. Зокрема, ананас, диня, кавун. Досить високий ГІ мають також сушені фрукти, особливо родзинки, тому що вони містять багато концентрованих цукрів. А консервовані у сиропі фрукти це взагалі якась цукрова бомба.

Швидкими джерелами глюкози вважаються соки. Через їхню рідку консистенцію ця речовина швидше всмоктується у кров. Для порівняння, у 4 пончиках і склянці виноградного соку однаковий вміст цукру. Але, якщо склянку соку наш організм сприймає як повноцінне приймання їжі, вона, насправді, не приносить відчуття ситості через інсулінові стрибки, а тому вам дуже швидко знову захочеться їсти.

Фреш взагалі важко назвати ЗОШ продуктом. Адже під час його приготування з фруктів прибирають не лише шкірку, в якій міститься багато різноманітних вітамінів, але й клітковину, яка і є тим буфером для пом'якшення дії глюкози.

Хоча з усіх боків можна почути про негативний вплив білого цукру, насправді, його замінники приносять організму більше шкоди. Вони знижують чутливість рецепторів, а тому з часом, щоб відчути заповітний смак солодкого, організм вимагає дедалі більше цукру.

Якщо ви здорова людина і правильно харчуєтесь, то розраховувати глікемічний індекс не потрібно ніде, крім перекушування. Наприклад, якщо ви з'їсте лише морквяні палички, то це призведе до різкого стрибка цукру. За повторювання таких епізодів ризик появи інсулінорезистентності збільшується в кілька разів.

Підвищений цукор це не лише цукровий діабет, він також призводить до інсулінорезистентності. Такий стан організму стає причиною зменшення чутливості клітин до гормону інсуліну, який вже не може переносити глюкозу всередину клітини, тому вона починає накопичуватися в крові. Подібний стан дуже підступний, адже його важко помітити спочатку, а потім надзвичайно складно працювати з його наслідками. Інсулінорезистентність стає основою розвитку цукрового діабету II типу і інших серйозних захворювань (серцево-судинних, полікістоз, збільшення ваги тощо).

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