На якій руці потрібно вимірювати артеріальний тиск: майже всі припускаються помилки

На гіпертонію, за даними ВООЗ, страждає близько 1,28 млрд дорослих людей у віці від 30 до 79 років. Ба більше, 46% з них не знають про наявність проблеми. Тому стежити за артеріальним тиском потрібно регулярно.

У багатьох українців вдома є тонометр, а тому виміряти артеріальний тиск вдома, здається, не проблема. Проте, не всі знають, на якій руці проводити вимірювання. Перевірте себе, чи ви все робите правильно.

Гіпертонією, або високим артеріальним тиском, називають стан, коли тиск в кровоносних судинах вищий за нормальні показники (140/90 мм рт. ст.).

Раніше майже ніхто не наголошував на тому, що потрібно звертати увагу на вибір руки для правильного вимірювання артеріального тиску. Вважалося, що тиск в обох руках приблизно однаковий, а тому це не має значення. Однак, згідно з останніми рекомендаціями, артеріальний тиск потрібно вимірювати одразу на двох руках.

Як це правильно робити? Вимірявши тиск на лівій руці, запишіть результат. За кілька хвилин повторіть вимірювання на правій руці і знову запишіть результат. Не слід змінювати положення між вимірюваннями, адже навіть вставання з місця чи повільна ходьба можуть вплинути на результати. Важливо, щоб різниця між результатами не була великою і становила близько 10 мм рт. ст.

Однак, якщо ви бачите, що різниця значно більша, це привід звернутися до лікаря. Адже такий стан сигналізує, що серцево-судинна система може бути хворою.

На що саме вказують різні результати вимірювання:

різниця в 10 мм рт. ст. — можливо у вас розвивається безсимптомне захворювання периферичних артерій;

15 мм рт. ст. — може вказувати на розвиток атеросклерозу або енцефалопатії, додатково на 70% підвищується ризик смерті від серцево-судинних захворювань;

20 мм рт. ст. і вище — пройдіть діагностику щодо розшарування або стенозу аорти.

Однак, також слід пам'ятати, що інколи тонометри помилково занижують чи завищують результати, особливо, якщо ними користуватися неправильно. Тому одразу не панікуйте, а зачекайте якийсь час і проведіть тест знову.

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