Подібно до наркоманії: надмірне перебування в онлайн сервісах негативно впливає на психіку

Як надмірне перебування в Інтернеті впливає на психічне здоров'я.

Проєкт доповіді Європейського парламенту щодо жахливих наслідків для психічного здоров'я надмірного перебування за екраном ґаджетів закликає ЄС до розв'язання цієї проблеми.

В середньому кожна четверта дитина чи молода особа у віці від 16 до 24 років проводять в Інтернеті понад 7 годин на день, а понад 2-3 години перед екраном уже вважається надмірним екранним часом.

У проєкті доповіді депутата Кіма ван Спрарентака детально описуються проблеми, з якими може зіткнутися людина через надмірне перебування в Інтернеті.

Дизайн, що "захоплює"

Як зазначається в доповіді, сучасні онлайн-ігри, соціальні медіа, потокові сервіси для фільмів, серіалів або музики, онлайн-ринки або вебмагазини, а також програми для знайомств не призначені, щоб "обслуговувати відвідувачів", а розроблені таким чином, щоб користувачі витрачали максимальну кількість часу, грошей на платформах.

Наприклад, "психологічними трюками, щоб утримувати споживачів онлайн", як вважають автори доповіді, є такі функції, як нескінченне прокручування або автоматичне відтворення за замовчуванням, функції сторінки "потягніть, щоб оновити" або персоналізовані рекомендації.

Щоб залучити користувачів, розроблені функції впливають на "психологічні потреби, вразливість і бажання споживачів, як-от соціальна приналежність, соціальна тривога або страх втратити". Іншим прикладом, як формуєиться залежність, є прагнення отримати якомога більше лайків, що дає мозку сплеск дофаміну. А повідомлення заманюють споживачів на платформи, тиснуть на людей сповіщеннями про прочитання.

Наслідки для психічного здоров'я внаслідок надмірного користування Інтернетом

На думку нідерландського законодавця, залежність від використання Інтернету має схожі побічні ефекти, як і від наркотичної залежності, яка, на відміну від онлайн-залежностей, суворіше регулюється. Зловживання цифровими технологіями може призвести до зниження рівня сірої речовини в певних областях мозку, що трапляється із залежними від алкоголю чи героїну.

Надмірний час перед екраном і забагато соціальних медіа можуть спричинити неспроможність сконцентруватися, імпульсивність, розлади нейророзвитку, обмежити когнітивні здібності, спричинити з труднощі з навчанням і пам’яттю, йдеться у звіті.

Зростає ризик стресу й вигорання, перевантаження інформацією та сенсорними подразниками.

Згідно з дослідженнями, залежні користувачі вдвічі частіше, ніж користувачі, які проводять кілька годин в Інтернеті, мають такі проблеми психічного здоров’я, як депресія, низька самооцінка, розлади харчової поведінки, тривога, високий рівень сприйманого стресу, нехтування родиною і друзями, втрата самоконтроль, відсутність сну.

Також у них існує ризик появи обсесивно-компульсивних симптомів, як-от нав’язливі купівлі або проблеми з виконанням повсякденних обов’язків, що призводить до зниження оцінок, поганої шкільної й академічної успішності або поганої роботи.

В документі повідомляється, що зазвичай хлопчики та особи чоловічої статі проводять більше часу за іграми й електронними пристроями. Проте дівчата й жінки частіше страждають від наслідків надмірного перебування в Інтернеті. Жінки – користувачки Інтернету вдвічі частіше мають клінічно значущі рівні симптомів депресії, ніж чоловіки.

У проєкті звіту зазначається, що запровадження обмежень за часом для онлайн-сервісів є недостатнім для вирішення проблем залежності. Євродепутат вважає за необхідно встановити правила, які позбавлять онлайн-сервіси функцій, що викликають залежність у споживачів.

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