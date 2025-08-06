Надто частий перегляд фільмів для дорослих погіршує роботу мозку: китайські вчені приголомшили результатами дослідження

Як перегляд фільмів для дорослих може вплинути на роботу мозку: дослідження / © unsplash.com

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У науковому дослідженні, результати якого були оприлюднені в журналі Frontiers in Human Neuroscience, брали участь студенти з різним ставленням до порнографії: 16 з них переглядали її зрідка, а ще 5 — мали стійку звичку регулярно дивитися відверті матеріали онлайн. Щоб оцінити, як це впливає на роботу мозку, дослідники використовували метод функціональної спектроскопії ближнього інфрачервоного діапазону (fNIRS) — технологію, що дозволяє спостерігати за змінами в мозковій активності в реальному часі, зокрема за рівнем насичення крові киснем.

Кожному з учасників показали десятихвилинне відео порнографічного змісту. До й після перегляду вони проходили когнітивне випробування — тест Струпа, який оцінює здатність мозку зосереджуватись і пригнічувати сторонні подразники. Паралельно вчені уважно стежили за фізіологічними реакціями: вимірювали пульс, тиск, спостерігали за виразом обличчя. Крім того, кожен студент заповнив низку психологічних анкет, які дозволили оцінити загальний рівень тривожності, схильність до депресії та інші емоційні стани.

Які висновки зробили науковці

Після серії експериментів дослідники виявили суттєві відмінності між учасниками, які переглядають порнографію епізодично, та тими, хто робить це регулярно. У першої групи була активнішою взаємодія між зонами мозку, що відповідають за мовлення, координацію, дотик і контроль імпульсів. Найвища активність спостерігалась у таких ділянках:

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нижня частина префронтальної кори — відповідає за стриманість і самоконтроль;

зона Брока — обробка мовлення та інформації;

соматосенсорна кора — сприйняття тіла, відчуття дотику;

премоторна зона — планування рухових дій.

Натомість у студентів, які звикли часто дивитися порно, вчені зафіксували підвищену активність парасимпатичної нервової системи — вона відповідає за стан спокою і відновлення. Під час перегляду відео в цих учасників спостерігалися сильні фізіологічні реакції: знижена частота серцебиття, висока варіабельність ритму, а також активна міміка, яка відображала не лише задоволення та ейфорію, а й різкі емоційні перепади — від радості до гніву чи смутку.

Такі реакції схожі на ефекти, які викликають опіоїдні наркотики — вони створюють відчуття блаженства, розслабленості та затуманеної свідомості, пояснили дослідники.

Коли ж учасники проходили когнітивні тести після перегляду, виявилося, що їхня здатність зосереджуватись і обробляти інформацію знизилась у всіх. Але в тих, хто має звичку регулярно дивитися порнографію, погіршення було набагато глибшим. Вони гірше справлялися з тестовими завданнями, давали менш точні відповіді та реагували повільніше — навіть у порівнянні з власними результатами до експерименту.

Це свідчить про те, що порнографічний контент, щонайменше на короткий час, погіршує концентрацію уваги та ускладнює оброблення суперечливої інформації, резюмували вчені.

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Чи справді залежність від порно схожа на наркотичну

Науковці виявили низку паралелей між впливом порнографії та дією наркотичних речовин на мозок. Серед основних спільних рис:

надмірна активність у ділянках мозку, пов’язаних із системою винагороди та задоволення;

погіршення розумової працездатності після перегляду контенту;

емоційна нестабільність, включно з тривожністю та пригніченістю.

Мозкові зв’язки у префронтальній корі в осіб, що надмірно споживають інтернет-порно, мають спільні риси з тими, що спостерігаються у людей з наркотичною залежністю. Ба більше, деякі нейроповедінкові патерни нагадують мозкову активність, характерну для шизофренії, зазначають автори дослідження.

Попри те, що дослідження охопило обмежену кількість учасників, науковці наголошують: отримані результати дають підстави вважати, що порнозалежність — це не просто шкідлива звичка, а складний психоемоційний стан, який потребує всебічного лікування. Ефективний підхід може включати як психотерапію (зокрема когнітивно-поведінкову), так і фармакологічну підтримку — наприклад, за допомогою гормональних препаратів або засобів, що застосовуються для лікування обсесивно-компульсивних розладів.