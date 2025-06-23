Нарешті дієтологи дали остаточну відповідь: чи можна їсти огірки разом з помідорами в салаті

Чи можна їсти салат з огірків і помідорів / © Pixabay

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Салат з огірків і помідорів можна назвати найпопулярнішим серед українців, особливо влітку. Однак часто від відомих фудблогеріву соціальних мережах можна почути його критику. Вони стверджують, що в огірках міститься фермент каталаза або аскорбіназа, який може зруйнувати аскорбінову кислоту помідорів. Це призвело до появи поширеного міфу про те, що поєднання цих двох продуктів не корисне.

Проте дуже важливо знати, що цей фермент неактивний у природних умовах настільки сильно, щоб мати змогу зруйнувати той обсяг вітаміну С, який міститься в томатах.

Чи можна їсти огірки з помідорами: думка лікарів

Вчені змогли довести, якщо ці овочі їсти разом, то фермент з огірка не може зруйнувати аскорбінову кислоту в помідорах.

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Аскорбіназа дуже швидко інактивується, коли потрапляє до шлунка, де її знешкоджує кислотність.

До того ж велика кількість досліджень показали, що під час зберігання такого салату в холодильнику за 2–24 години втрати вітаміну С досягають 50–80%, але це відбувається лише через холод і тривале зберігання, а не поєднання з огірками.

Тобто якщо ви порізали овочі безпосередньо перед подаванням на стіл, втрати будуть мінімальними.

Загалом такий салат є джерелом вітамінів і мінералів, які необхідні нашому організму.

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Так, в огірках містяться вітамін К, калій, антиоксиданти, а також багато води. Вони вирізняються протизапальними властивостями і здатні підтримувати водний баланс.

Своєю чергою помідори містять вітамін А, лікопін, клітковину, вітамін С, калій, тому знижують ризик розвитку онкозахворювань і здатні захистити серце.

Салат з огірків і помідорів — просте та поживне перекушування, яке не варто ігнорувати через міфи про згубну дію аскоринази.

Матеріал має виключно інформаційний характер і не є медичною рекомендацією. Не використовуйте його як підставу для діагностики чи лікування. За потреби звертайтеся до кваліфікованого лікаря.

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