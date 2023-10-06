Напій, який допоможе здолати слабкість, стрес та безсоння: лікарі радять пити його щодня

Який напій потрібно вживати щодня, щоб мати гарний настрій, бути здоровими та міцно спати - лікарі дали рекомендації.

Нутриціологи назвали найкращий напій, що допомагає боротися зі стресом, слабкістю та безсонням, що викликані тривожними станами. Напевно, всім доводилося відчувати безпричинну дратівливість, поганий настрій та слабкість. Хоча логічних пояснень, здавалося б, таким станам немає. Однією з причин цьому може бути неправильний раціон, у якому відсутні продукти, що містять триптофан. Це речовина, яка піднімає настрій, допомагає боротися зі слабкістю та стресом, також лікує безсоння.

Як побороти стрес, роздратування та втому за допомогою кефіру

Лікарі говорять, що проблему зі стресом та поганим настроєм може вирішити склянка кефіру, яку потрібно випивати зранку кожного дня. Оскільки у кисломолочному продукті міститься триптофан, ця амінокислота синтезує гормон радості та щастя – серотонін.

Окрім того, кефір містить багато кисломолочних бактерій, що позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. А це особливо цінно у перші години після пробудження.

Кефір також потрібно пити перед сном, за пів години до того, як лягати спати. Якщо кожного вечора пити по склянці напою, то про безсоння можна забути, ваш сон нормалізується і стане міцним. А ще кефір допомагає притлумити почуття голоду, тому це дуже корисний напій для тих, хто дотримується дієти для схуднення.

Чим ще корисний кефір і чому його потрібно включити до свого раціону

Сприяє відновленню кишкової мікрофлори після прийому антибіотиків. Містить пробіотики, які нівелюють ріст шкідливих бактерій у кишківнику. Багатий на вітаміни А, групи В, С, РР, амінокислоти та інші корисні мікроелементи. Зміцнює імунітет організму, тому можна пити в холодну пору року, щоб захиститися від застудних захворювань. Допомагає при лікуванні екземи, псоріазу, алергічних захворювань. Багатий на білок та легкозасвоюваний кальцій. Підходить людям, які мають легку форму непереносимості лактози.

Кому не можна пити кефір

Не можна пити кефір на «голодний» шлунок, він може зашкодити слизовій оболонці. Тому худнути на кефірній дієті лікарі не рекомендують. Кефір протипоказаний тим людям, у яких підвищена кислотність шлункового соку при гастриті. Не рекомендують напій при виразці шлунку, панкреатиті та хворобі дванадцятипалої кишки. Не варто пити більше 250 мл кефіру на день, для дорослої людини цієї норми цілком достатньо.

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