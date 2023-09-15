Часто підвищений тиск не має симптомів. Як виявити та знизити тиск, щоб запобігти гіпертонії, в домашніх умовах, без прийому ліків.

За даними ВООЗ сьогодні на гіпертонію страждає більше мільярда жителів нашої планети, навіть не знаючи про свій діагноз. Високий тиск найчастіше зустрічається у людей, які живуть у постійних стресах, мають погані звички та неякісне харчування. Гіпертонія часто з'являється у молодих людей.

Симптоми високого артеріального тиску

Артеріальний тиск вважається підвищеним, якщо систолічний кров'яний тиск дорівнює або перевищує позначку 140, діастолічний кров'яний тиск дорівнює або перевищує 90. Визначають підвищений тиск за допомогою спеціального пристрою – тонометра.

Якщо тиск підвищений, то людина має такі симптоми:

головний біль у потилиці чи відчуття тиску;

шум у вухах;

запаморочення;

червоне обличчя;

прискорене серцебиття.

Це захворювання небезпечне тим, що досить часто воно протікає безсимптомно. Потім проявляється різким нападом – гіпертонічним кризом. Це дуже загрожує життю, оскільки напад спричинений різким підвищенням артеріального тиску. Гіпертонічний криз може призвести до ураження центральної нервової системи та внутрішніх органів. Тому якщо трапився гіпертонічний криз, дуже важливо до приїзду лікарів збити тиск, бо з кожною хвилиною ризик ускладнення стрімко підвищується.

Як знизити тиск в домашніх умовах: 7 народних методів

Вода. Потрібно занурити ноги у ванну з холодною водою і потримати близько 2 хвилин. Також можна потримати руки під проточною холодною водою і зробити собі компрес із холодної води на сонячне сплетіння. Чай з м’ятою. Дуже популярним засобом від підвищеного тиску в домашніх умовах є чай з листя м’яти. Або можна випити склянку мінеральної води, додавши туди сік половини лимона та 2 чайні ложки меду. Випити такий напій потрібно за раз, і тоді тиск знизиться на 15-20 пунктів упродовж 30 хвилин. Мед, лимон та часник. Щоб зробити таку суміш від підвищеного тиску, потрібно у пів склянки меду потерти лимон разом з цедрою, додати 5 зубчиків часнику та ретельно перемішати все. Суміш потрібно настоювати протягом тижня в темному місці. Вживати необхідно тричі на день по 1 чайній ложці. Журавлина. Це дуже гарний народний засіб від підвищеного тиску. Потрібно у дві склянки журавлини додати сто грамів цукру, нагріти ягоди, довівши до кипіння. Вживати перед їжею по одній склянці. Глибоке дихання. Для зниження тиску потрібно зробити вправу. Зробіть глибокий вдих, а потім повільний видих протягом 5-7 секунд. Таку вправу потрібно повторювати протягом 1-2 хвилини, після чого тиск повинен трохи знизитися. Компрес із яблучного оцту. Щоб зробити суміш, потрібно розвести оцет з водою у рівних пропорціях. Потім змочити в ній рушник та прикласти до ніг. Яблучний оцет добре впливає на центральну нервову систему та серце, тому досить швидко нормалізує показники артеріального тиску. Лід. Можна помасажувати кубиком льоду шийні хребці. Після того, як розтане лід, шкіру слід насухо витерти. Потім взяти 3-5 крапель камфорного масла і 10 хвилин розтирати охолоджену ділянку тіла. Цього часу буде досить, щоб артеріальний тиску прийшов до норми.

Як знизити тиск у домашніх умовах, щоб позбутися цієї проблеми надовго

Якщо змінити активний спосіб життя, користуватися народними методами для зниження тиску, це може запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, покращити якість та тривалість життя.

Збільшити фізичну активність. Потрібно більше рухатися, частіш гуляти на свіжому повітрі, ходити пішки не менше 30 хвилин на день. Також допоможе велоспорт, плавання і танці. Варто позбутися проблем із зайвою вагою. Контроль маси тіла – дуже важливий фактор для зниження артеріального тиску. Не палити. Лікарі радять при підвищеному тиску не палити. Оскільки нікотин, що потрапляє разом з тютюновим димом до крові, звужує судини, тим самим підвищуючи артеріальний тиск. Якщо курити при підвищеному тискові, це може призвести до захворювань серцево-судинної системи. Вживати менше солі. Потрібно вживати їжу, яка не надто солона, та пити менше води. Оскільки сіль затримує рідину в організмі, через що підвищується артеріальний тиск. Якщо знизити вживання солі до п’яти грамів на добу, то таким чином знижується артеріальний тиск до 10 міліметрів ртутного стовпчика. Такий ефект можна порівняти з результатом після приймання деяких ліків, що знижують тиск. Тому, якщо у вас підвищений тиск, потрібно вживати до 1 чайної ложки солі на день. Здорове харчування. Щоб знизити високий тиск народними методами, потрібно включити до раціону наступні продукти:

Спеції: куркуму, кмин, карі, імбир, лавровий лист, чебрець, орегано, майоран.

Вживати більше цибулі та часнику.

Фрукти: багаті на калій банани, виноград, абрикоси, інжир.

Їсти темний шоколад з вмістом какао 70%.

Свіжі овочі, включаючи листкові салати та артишоки.

Щоб знизити ризики гіпертонії, завжди потрібно додатково обстежуватися у лікаря, особливо коли: проблема виникла після 60 років. Тиск підвищується раптово і лікування медичними препаратами не допомагає. Також потрібно завжди мати під рукою тонометр і регулярно слідкувати за тиском.

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