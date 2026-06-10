Насіння чіа може бути небезпечним: лікарка пояснила, як його не варто вживати

Як правильно їсти насіння чіа / © pexels.com

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Однак гастроентерологи, зокрема, лікарка Кармен Фонг, застерігають: така звичка може бути небезпечною для здоров’я.

Чому не можна їсти сухе насіння чіа

Чіа має унікальну властивість швидко поглинати рідину. Усього за кілька хвилин насіння може збільшуватися в об’ємі у 10–12 разів, утворюючи густу желеподібну масу. Саме ця особливість робить його корисним для травлення та тривалого відчуття ситості.

Однак якщо людина проковтне сухе насіння, а потім зап’є його водою, процес набухання може розпочатися вже у стравоході. У людей із порушеннями ковтання або звуженням стравоходу це здатне призвести до утворення щільної маси, яка блокує проходження їжі та навіть потребує невідкладної медичної допомоги.

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Чи означає це, що насіння чіа шкідливе

Ні. Дієтологи наголошують, що чіа є цінним джерелом клітковини, рослинного білка, омега-3 жирних кислот, антиоксидантів, кальцію та магнію. При правильному вживанні цей продукт може підтримувати здоров’я серця, сприяти нормальній роботі кишківника та допомагати довше зберігати відчуття ситості.

Проблема полягає не в самому продукті, а в способі його використання.

Як правильно вживати насіння чіа

Фахівці рекомендують:

попередньо замочувати насіння у воді, молоці або рослинному напої на 20–30 хвилин або залишати на ніч;

додавати його до смузі, каш, йогуртів і пудингів;

під час збільшення кількості клітковини в раціоні пити достатньо води;

починати з невеликих порцій, щоб організм поступово адаптувався.

Кому варто бути особливо обережним

Лікарі радять проконсультуватися зі спеціалістом перед регулярним вживанням насіння чіа людям, які:

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мають труднощі з ковтанням;

страждають на захворювання стравоходу;

мають синдром подразненого кишківника або підвищену чутливість до великої кількості клітковини;

не вживають достатньої кількості рідини.

Чому не варто довіряти вірусним порадам із соцмереж

Останнім часом TikTok та інші платформи активно поширюють ролики, у яких насіння чіа називають універсальним засобом для схуднення, очищення організму чи миттєвого покращення роботи кишківника. Експерти наголошують, що користь цього продукту не робить його «чарівною пігулкою», а перебільшені обіцянки можуть вводити людей в оману.

FAQ

Чи можна їсти сухе насіння чіа?

Лікарі не рекомендують робити це. Перед вживанням насіння краще замочити, щоб воно набухло та не створювало ризику закупорки стравоходу.

Як правильно замочувати насіння чіа?

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Оптимально змішати одну частину насіння з 6–10 частинами рідини та залишити щонайменше на 20–30 хвилин. Для приготування чіа-пудингу його часто залишають у холодильнику на ніч.

Чи допомагає насіння чіа схуднути?

Чіа може сприяти тривалішому відчуттю ситості завдяки високому вмісту клітковини, але саме по собі не спалює жир і не гарантує схуднення. Найкращий результат дає збалансоване харчування у поєднанні з фізичною активністю.

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