Наскільки часто насправді потрібно митися? Експерти назвали побічні ефекти щоденного душу

Щоденний душ - необхідність чи шкода для здоров'я? Розбираємося з експертами.

Ми живемо в рідині до народження і під час появи на світ вогкенькі, тому зовсім не дивно, що стояти під теплими бризками води щоранку для нас життєво необхідно не лише задля гігієни, але й заспокоєння.

Однак дерматологи, і не лише вони, кажуть, що щоденний душ може бути шкідливим. Ні, нічого надтривожного, що би загрожувало життю, але дещо ми повинні знати.

Тож дізнаймося, як зберегти здоров’я під час купання.

Також читайте Як доглядати за волоссям та шкірою голови зранку

Нормальна, здорова шкіра підтримує природний баланс. Щоденне миття та скрабування призводять до втрати необхідної вологи шкіри, особливо якщо ви любите гарячий душ.

Шкіра може стати сухою, подразненою або свербіти. А сухий, потрісканий епідерміс втрачає імунітет, дозволяючи бактеріям та алергенам прорвати бар’єр, який перешкоджає виникненню інфекцій та алергічних реакцій.

Тіло потребує такого ж регулярного догляду, як і шкіра обличчя: щоденне очищення — найкращий спосіб зберегти її здоровою. Ви не можете цілими днями не вмиватися, проживаючи в мегаполісі. Із миттям так само.

Але наша імунна система потребує певної стимуляції тими мікроорганізмами, що звичайно присутні, та при нормальних обставинах не викликають хворобу - нормальною флорою, для того, щоб створити захисні антитіла та імунну пам’ять.

Це одна з причин, чому деякі педіатри та дерматологи не рекомендують щоденні купання дітям. Часті ванни або душ протягом усього життя можуть знизити здатність імунної системи виконувати свою роботу.

Антибактеріальне мило може порушити баланс шкіри

Косметичні і гігієнічні засоби можуть насправді знищити нормальні бактерії. Це порушує баланс мікроорганізмів на шкірі та стимулює появу менш дружніх організмів.

До того ж вплив води може призвести до сухості шкіри голови та волосся.

"Пацієнтам з атопічним дерматитом та дуже сухою шкірою я рекомендую тримати душ не більше п’яти хвилин", - кажуть лікарі Американської академії дерматології.

Якщо у вас доволі густе, щільне або кучеряве волосся, щоденне миття шампунем може нашкодити, зробивши волосся сухим і хворим. До того ж, таке волосся набагато довше не втрачає презентабельного вигляду.

"Делікатне очищення краще за ковошінг", — радять вони.

"Ковошінг схожий на миття рук лосьйоном — волосся не очиститься, а забруднення і токсини на ньому і шкірі залишаться".

Гаряча вода видаляє природні олії та швидше пошкоджує шкіру, тому дотримуйтесь теплого - або прохолоднішого - душу.

Деякі люди виступають за надзвичайно холодну воду для активізації кровообігу. Використовуйте будь-яку температуру, яка вам найбільше підходить.

Credits

Деякі експерти стверджують, що традиційне мило може позбавити вологи вашу шкіру.

Щоденне миття не шкодить, але в будь-якому разі варто знайти засіб з хорошою формулою, що не зашкодить шкірі.

Епідерміс виділяє жир, а миття просто очищує поверхню від старого жиру, даючи можливість виділитися новому.

Особливо це стосується шкіри голови. Тут знаходиться більше сальних залоз, ніж в будь-якому іншому місці на тілі, тому вона не схильна до пересихання.

Credits

Якщо уявити кількість бруду, який накопичується на шкірі голови і волоссі упродовж дня, то ця картина може надихнути вас зараз же прийняти душ. Волосся не лише стає "жирним і ніби вкритим нальотом", але також починає неприємно пахнути, волосяні фолікули перестають оновлюватися, що зрештою може спричинити випадання волосся. Зі слів експертів, "це може призвести до ран, запалень і навіть висипання, що вплине на здатність фолікулів пропускати здорове волосся".

У матеріалі були використані наступні джерела:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання