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Наскільки добре ви вмієте бачити деталі: короткий тест у малюнках

Наскільки добре ви вмієте бачити деталі: короткий тест у малюнках

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Представляємо тест, що допоможе оцінити ваші здібності звертати увагу на найдрібніші речі.

Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах. без неї нікуди, тому щойно ми втрачаємо здібність зосереджуватися, починаємо регресувати. Але навіть якщо у вас немає амбіцій перевершити Шерлока Холмса, навчитися звертати увагу на дрібні деталі – не дрібниця. Ця навичка може виявитися корисною в різних повсякденних ситуаціях.

Тож, знайдіть відмінності у фото. 

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© pixabay

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Відповіді:

  1. Світло-блакитний олівець - найкоротший
  2. На лівому фото в Ігуани не вистачає заднього пальця
  3. В одній з груш на лівому фото немає рожевої плямки
  4. Носик у лівого котика коротший
  5. Більше чорного пір'ячка біля ока в папуги зліва
  6. Очі різного кольору
  7. Зправа є одне напівколо

А тепер виявить свої приховані страхи у нашому короткому психологічному тесті

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