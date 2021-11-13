Наскільки добре ви вмієте бачити деталі: короткий тест у малюнках

Наскільки добре ви вмієте бачити деталі: короткий тест у малюнках

Представляємо тест, що допоможе оцінити ваші здібності звертати увагу на найдрібніші речі.

Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах. без неї нікуди, тому щойно ми втрачаємо здібність зосереджуватися, починаємо регресувати. Але навіть якщо у вас немає амбіцій перевершити Шерлока Холмса, навчитися звертати увагу на дрібні деталі – не дрібниця. Ця навичка може виявитися корисною в різних повсякденних ситуаціях.

Тож, знайдіть відмінності у фото.

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© pixabay

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Відповіді:

Світло-блакитний олівець - найкоротший На лівому фото в Ігуани не вистачає заднього пальця В одній з груш на лівому фото немає рожевої плямки Носик у лівого котика коротший Більше чорного пір'ячка біля ока в папуги зліва Очі різного кольору Зправа є одне напівколо

А тепер виявить свої приховані страхи у нашому короткому психологічному тесті

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