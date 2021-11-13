Наскільки добре ви вмієте бачити деталі: короткий тест у малюнках

Представляємо тест, що допоможе оцінити ваші здібності звертати увагу на найдрібніші речі.
Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах. без неї нікуди, тому щойно ми втрачаємо здібність зосереджуватися, починаємо регресувати. Але навіть якщо у вас немає амбіцій перевершити Шерлока Холмса, навчитися звертати увагу на дрібні деталі – не дрібниця. Ця навичка може виявитися корисною в різних повсякденних ситуаціях.
Тож, знайдіть відмінності у фото.
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Відповіді:
- Світло-блакитний олівець - найкоротший
- На лівому фото в Ігуани не вистачає заднього пальця
- В одній з груш на лівому фото немає рожевої плямки
- Носик у лівого котика коротший
- Більше чорного пір'ячка біля ока в папуги зліва
- Очі різного кольору
- Зправа є одне напівколо
А тепер виявить свої приховані страхи у нашому короткому психологічному тесті