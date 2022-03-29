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Натуральні засоби із противірусним потенціалом: консультантка зі спортивного харчування радить

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Натуральні засоби із противірусним потенціалом: консультантка зі спортивного харчування радить

pixabay.com

Коли ще й новий коронавірус на порозі...

"Є 2 важливі пункти: 1. дива не буде, не можна купити солодку і думати що не захворієте; 2. вони працюють, все одно працюють і інтегративна медицина все частіше включає протоколи трави, що не викликають резистентність, ніж фарму", - пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

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Як працюють натуральні засоби

Вони нейтралізують прозапальні інтерлейкіни, частина руйнує оболонки вірусу, які можуть прикріплюватися до клітин людини. Підтримка NK та TH1 клітин. Протизапальне та поглиначі вільних радикалів С, Е та всякі флавоноїди. 

"Елеутерокок - єдиний у противірусних протоколах, діє на РНК вірусу. Але може провокувати панічні атаки. Аптека, настоянка. Монолаурин, вогонь! Руйнує віруси з ліпідною мембраною (суперкапсидом). Кокосове масло. Кокосове борошно, молоко, кокос", - пише консультантка.

Л-лізин. Замінює аргінін, частина вірусів стає нежиттєздатними.

Де взяти: всі морепродукти, арахіс, мигдаль, сири та сухе молоко, кунжут та тхіна.

EGCG - це зелений чай. Але в концентрації та якісний. Не солом'яного кольору, не сіно, не в базових пакетиках. Пригнічує активацію NLRP3.

Кверцетин, лютеолін, геспередин, рутин, ресвератрол – флавоноїди. Містяться у темних, кольорових та яскравих овочах, ягодах, зелені, фруктах.

Де взяти: гранат, заморожена чорна смородина та цитрусові та родзинки. Сухі теж, заморожування також. Журавлина-калина. Якісні чаї.

Солодка застосовується при печії, екземі, H. pylori, стрептококи (але піднімає кортизол і обережно хто із тиском).

Де взяти: БАД, чай, лакричні цукерки.

"Чорний кмин - вогонь! Це пряність калинджі. Знижує рівень фіброзу легеневої тканини, ІЛ-2, ІЛ-6 (знижує гістамін!). Як пряність, БАД", - зазначає Анастасія Голобородько.

Бета-глюкани. Це полісахарид, розчинна клітковина, в БАД відома як стінки вищих грибів. У їжі - всі гриби, дріжджі (нутрішнл іст), перлова, цілісний овес. Водорості. β-глюкан збільшує фагоцитарну здатність нейтрофілів, якщо конкретно.

Меліса лікарська. Особливо рекомендована при герпесі та грипі.

Де взяти: ефірні олії імбиру, чебрецю, сандалу сюди ж. Чай, свіжі та сухі трави. Шипшина!

Також Анастасія Голобородько.зазначає, що вищий рівень цукру, то складніше проходить інфекція у пацієнтів.

Будьте уважні.

А ще нагадаємо, що найперше ви маєте планувати раціон з будь-яким доступом до продуктів.

"Забити на здоров'я - не варіант у жодному випадку", - пише Анастасія Голобородько.

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