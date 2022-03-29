Натуральні засоби із противірусним потенціалом: консультантка зі спортивного харчування радить

Коли ще й новий коронавірус на порозі...

"Є 2 важливі пункти: 1. дива не буде, не можна купити солодку і думати що не захворієте; 2. вони працюють, все одно працюють і інтегративна медицина все частіше включає протоколи трави, що не викликають резистентність, ніж фарму", - пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Як працюють натуральні засоби

Вони нейтралізують прозапальні інтерлейкіни, частина руйнує оболонки вірусу, які можуть прикріплюватися до клітин людини. Підтримка NK та TH1 клітин. Протизапальне та поглиначі вільних радикалів С, Е та всякі флавоноїди.

"Елеутерокок - єдиний у противірусних протоколах, діє на РНК вірусу. Але може провокувати панічні атаки. Аптека, настоянка. Монолаурин, вогонь! Руйнує віруси з ліпідною мембраною (суперкапсидом). Кокосове масло. Кокосове борошно, молоко, кокос", - пише консультантка.

Л-лізин. Замінює аргінін, частина вірусів стає нежиттєздатними.

Де взяти: всі морепродукти, арахіс, мигдаль, сири та сухе молоко, кунжут та тхіна.

EGCG - це зелений чай. Але в концентрації та якісний. Не солом'яного кольору, не сіно, не в базових пакетиках. Пригнічує активацію NLRP3.

Кверцетин, лютеолін, геспередин, рутин, ресвератрол – флавоноїди. Містяться у темних, кольорових та яскравих овочах, ягодах, зелені, фруктах.

Де взяти: гранат, заморожена чорна смородина та цитрусові та родзинки. Сухі теж, заморожування також. Журавлина-калина. Якісні чаї.

Солодка застосовується при печії, екземі, H. pylori, стрептококи (але піднімає кортизол і обережно хто із тиском).

Де взяти: БАД, чай, лакричні цукерки.

"Чорний кмин - вогонь! Це пряність калинджі. Знижує рівень фіброзу легеневої тканини, ІЛ-2, ІЛ-6 (знижує гістамін!). Як пряність, БАД", - зазначає Анастасія Голобородько.

Бета-глюкани. Це полісахарид, розчинна клітковина, в БАД відома як стінки вищих грибів. У їжі - всі гриби, дріжджі (нутрішнл іст), перлова, цілісний овес. Водорості. β-глюкан збільшує фагоцитарну здатність нейтрофілів, якщо конкретно.

Меліса лікарська. Особливо рекомендована при герпесі та грипі.

Де взяти: ефірні олії імбиру, чебрецю, сандалу сюди ж. Чай, свіжі та сухі трави. Шипшина!

Також Анастасія Голобородько.зазначає, що вищий рівень цукру, то складніше проходить інфекція у пацієнтів.

Будьте уважні.

А ще нагадаємо, що найперше ви маєте планувати раціон з будь-яким доступом до продуктів.

"Забити на здоров'я - не варіант у жодному випадку", - пише Анастасія Голобородько.