Науковці назвали вітаміни, які запобігають старінню

Дослідження показують, що деякі вітаміни забезпечують потужну підтримку організму проти старіння, і ви можете запастися більшістю з них за допомогою правильної здорової їжі.

Багато з нас витрачають серйозні гроші на засоби і схеми проти старіння. Але прагнення до молодості не повинно бути таким складним або дорогим. Насправді, це може початися на вашій кухні.

Ці п’ять досліджень вітамінів доводять, що корисні речовини можуть допомогти запобігти старінню. Читайте далі, щоб дізнатися більше, а щоб забезпечити своє здоров’я та здоров’я інших.

Вітамін D

Окрім підтримки імунної системи, яка починає слабшати, коли ми старіємо, вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій, який може збільшувати щільність кісток. Оскільки організм старіє, йому потрібна допомога: стан ослаблення кісток, відомий як остеопороз, вражає приблизно майже половину всіх людей старше 50 років. Вітамін D також важливий для м’язового метаболізму, який зменшується з віком.

Хороші харчові джерела вітаміну D включають жирну рибу, як-от лосось, яйця, збагачене молоко і злаки. Але може бути важко отримати достатню кількість вітаміну з їжею, тому добавки, підібрані лікарем - те, що треба.

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Вітамін С

Потужний антиоксидант, відомий як вітамін С, забезпечує імунну підтримку, нейтралізує вільні радикали, що спричиняють пошкодження по всьому тілу, і необхідний для виробництва колагену, одного з білків, який підтримує молодість шкіри. Згідно з оглядом досліджень 2021 року, опублікованим в журналі Molecular Biology Reports, вітамін С також може захищати від укорочення теломер, частин хромосоми, які містять інформацію про ДНК і стають коротшими з віком.

Як квасити капусту, щоб не темніла / Pexels

Вітамін К

«Нещодавні дослідження продемонстрували, що вітамін К є життєво важливим кофактором активації кількох білків, які діють проти вікових синдромів», — пишуть дослідники за оглядом досліджень 2021 року, опублікованим в журналі Antioxidants. Серед переваг вітаміну K, вони кажуть: він може допомогти запобігти затвердіння артерій і серцеві захворювання, покращити когнітивні функції, підвищити чутливість до інсуліну та боротися з раком.

Хороші джерела вітаміну К включають темно-зелені листові овочі (наприклад, капуста, шпинат і брокколі), деякі фрукти (включаючи авокадо, ківі, чорницю, ожину і виноград) і деякі горіхи (наприклад, кешью, фісташки і кедрові горіхи).

Вітамін А

Вітамін А є основою для ретиноїдів, золотого стандарту для догляду за шкірою проти старіння — рецептурні рецепти, такі як Retin-A, і продукти, що відпускаються без рецепта, що містять ретинол, можуть збільшити оновлення клітин шкіри та розгладити тонкі лінії та зморшки, стимулюючи вироблення колагену. Але переваги вітаміну полягають не тільки в глибині шкіри: вітамін А вважається важливим для когнітивної функції, включаючи частини мозку, які займаються пам’яттю та навчанням.

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Вітамін Е

Ще один потужний антиоксидант, який захищає клітини від окисного стресу та пошкодження, вітамін Е може відігравати роль у здоровому старінні, свідчать дослідження на тваринах. Деякі дослідження показали, що він може мати нейропротекторні переваги, допомагаючи підтримувати мозок здоровим і гострим розумом.

Багатими джерелами вітаміну Е є авокадо, шпинат, рослинні олії, горіхи та насіння.

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