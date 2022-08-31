Наукою доведено, що арахіс допомагає схуднути: як скинути вагу за допомогою горіха

Вчені з Університету Південної Австралії дійшли до висновку, що жменя арахісу може допомогти скинути кілька зайвих кілограмів та тримати під контролем стан серця та судин.

В дослідженні вчених у дорослих австралійців з помірним або високим ризиком розвитку діабету другого типу вживання арахісу привело до схуднення через пів року до 6,7 кілограма. "Наше дослідження показало, що арахіс з високим вмістом корисних ненасичених жирів може бути частиною ефективної дієти для схуднення", - підсумували автори.

Феномен арахісу в тому, що його жири не відкладаються, а жменя цих бобових під час перекусу здатна позбавити від почуття голоду на кілька годин. Арахіс містить велику кількість фолієвої кислоти, фітоестрогенів та вважається жіночим продуктом. Він допомагає засвоюватися глюкозі, тому вона не відкладається у зайвих сантиметрах. До того ж арахіс нормалізує гормональне тло. Таким чином арахіс відповідає за правильний метаболізм або обмін речовин та не дає шансів зайвим кілограмам.

Вся справа в унікальному складі арахісу:

клітковина допомагає очистити кишківник, вивести зайву рідину з організму,

білки беруть участь у побудові м'язів.

вітаміни Е, С, РР, групи B та інші зміцнюють імунітет, позитивно впливають на самопочуття людини,

ферменти сприяють швидкому та легкому перетравленню їжі,

ненасичені кислоти перешкоджають відкладенню холестерину в судинах,

амінокислоти сприяють засвоєнню кальцію, беруть участь у процесі регенерації тканин.

Тому регулярне вживання арахісу не тільки допоможе схуднути, а й позитивно позначиться на здоров'ї людини. Доведено, що земляний горіх уповільнює процеси старіння організму, покращує увагу, знижує ймовірність крововиливів, покращує сон, зменшує ризик виникнення онкологічних, серцево-судинних захворювань.

Як споживати арахіс, щоб схуднути

Додаючи арахіс в меню для схуднення, потрібно враховувати його калорійність та розраховувати добову норму його споживання. Калорійність становить приблизно 550 ккал в 100 г горіха, тому є корисний та ситний арахіс необхідно споживати у невеликій кількості, не більше 50 г на добу. Щоб схуднення було ефективним та комфортним, допускається з'їдати щодня не більше 10-15 горішків. Такий обсяг продукту допоможе надовго перемогти почуття голоду.

Щоб не зашкодити здоров'ю, потрібно споживати арахіс з урахуванням таких рекомендацій:

Арахіс може замінити м'ясо завдяки високому вмісту білка, тому горіхи рекомендують включати до раціону вегетаріанців.

Горіхи містять велику кількість жирів, тому їх вживання протипоказане людям із ферментною недостатністю, захворюваннями шлунково-кишкового тракту..

Обсмажений арахіс засвоюється краще порівняно з сирими. Однак при обсмажуванні продукт втрачає вітаміни, цінні жирні кислоти та й схуднення з сирими горіхами буде ефективнішим: Крім того, обсмажений арахіс здатний стимулювати апетит. Смажений продукт часто продається із сіллю, та може містити консерванти.

При вживанні арахісу необхідно виключити алергічну реакцію.

Вживати арахіс потрібно у першій половині дня, щоб багаті на жири горіхи встигли засвоїтися в повному обсязі.

Горіхи можна включити в раціон для схуднення як самостійне перекушування або розбити денний обсяг горіхів на кілька частин, щоб додавати продукт до інших страв.

За бажання можна не перебудовувати меню для схуднення кардинальним чином, а просто включити до щоденного раціону по столовій ложці продукту. Крім арахісу, дозволяється вживати каші, свіжі фрукти, відварені та запечені овочі, м'ясо, рибу нежирних сортів, молочні продукти.

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