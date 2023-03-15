Наукою доведено — кава допомагає схуднути та захищає від діабету 2 типу

Дослідження показали, що кава, точніше кофеїн, який у ній міститься, може захистити від надмірної ваги та ожиріння.

Дослідження, результати якого опубліковані у BMJ Medicine, демонструють залежність кількості жиру в організмі від споживання кофеїну. За високого рівня кофеїну в крові жир в організмі не накопичується та знижується ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу.

Попередні дослідження свідчили, що щоденне вживання 3-5 горняток кави може знизити ризик розвитку хвороб серця і цукрового діабету 2-го типу. В середньому чашка кави містить 70-150 мг кофеїну. Але ці результати мають більш обсерваційний, а не кількісний характер.

Щоб уточнити такі дослідження та встановити причинно-наслідкові зв'язки вживання кави та ожиріння, дослідники використали менделівську рандомізацію. Менделівська рандомізація — це техніка, яка використовує генетичні варіанти, в цьому разі рівня кофеїну в крові, для отримання генетичних доказів впливу кофеїну на вагу та ризик діабету 2-го типу.

Було проведено шість довгострокових досліджень, які вивчали роль двох поширених генетичних варіантів CYP1A2 та AHR у майже 10-ти тисяч людей. Ці гени відповідають за швидкість метаболізму кофеїну в організмі.

Згідно з результатами проведеного дослідження було виявлено, що вищі генетично передбачені рівні кофеїну в крові пов'язані з нижчою вагою (індексом маси тіла), меншою кількістю жирових відкладень, нижчим ризиком розвитку діабету 2-го типу.

Було з'ясовано, що серед усіх факторів, які впливають на втрату ваги та зниження ризику розвитку діабету 2-го типу, частка вживання кофеїну становила 43%.

Як зазначають дослідники, кофеїн прискорює метаболізм, посилює спалювання жиру та знижує апетит. Щоденне споживання 100 мг кофеїну збільшує витрати енергії на 100 калорій на день, що, як наслідок, призводить до зменшення ваги та знижує ризик розвитку ожиріння.

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