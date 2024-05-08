Навіщо додавати до фруктового соку оливкову олію: українців приголомшили цікавим лайфгаком

Оливкова олія — ключовий елемент багатьох дієт. Її вживання давно позитивно себе зарекомендувало, адже вона є джерелом корисних жирів. Та дехто радить додавати оливкову олію до фруктових соків.

Виявляється, так роблять тому, що саме в цих продуктах і не вистачає корисних жирів. Оливкова олія у поєднанні з деякими фруктовими соками допомагає посилити корисні властивості останніх.

Фахівці стверджують, що тоді деякі вітаміни і мінерали краще засвоюються організмом, а сам сік стає значно кориснішим для органів травлення.

Куди можна додавати оливкову олію? Дієтологи рекомендують поєднувати її з морквяним та лимонним соками, а також практично будь-якими фрешами (свіжовичавлений сік).

Завдяки додаванню оливкової олії до морквяного соку, організм швидше та краще засвоює бета-каротин, з якого утворюється вітамін А, необхідний для здоров'я кісток, волосся, шкіри та зору. Сира морква та чистий моквяний сік не принесе стільки ж користі, як напій з додаванням оливкової олії.

Якщо додати оливкову олію до лимонного соку, можна значно підвищити його захисні властивості. Також такий напій чудово пити за застуди, а здоровим людям він подарує вітамінний заряд.

Якщо з консервованими соками олія оливи вживається за бажанням, то до фрешів, при чому будь-яких, її додавати навіть дуже важливо. Напій стане значно більш кориснішим для здоров'я внутрішніх органів, покращить апетит та допоможе побороти стрес.

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