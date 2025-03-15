Навіщо додавати до кави оливкову олію: всього одна чайна ложка, а скільки користі

Тільки-но заварена кава дарує бадьорість з самого ранку. Ми часто додаємо в неї молоко, вершки, цукор або навіть спеції, але мало хто здогадується про особливий інгредієнт, що сприяє зниженню рівня цукру в крові.

Мова йде про оливкову олію, повідомляє видання zywienie.medonet.

Олеато — це кава з оливковою олією, яку створив і популяризував Говард Шульц, засновник мережі Starbucks. Ідею підказав звичай сардинців додавати оливкову олію до їжі, і Шульц вирішив спробувати цей інгредієнт в каві.

Так виник унікальний, насичений смак олеато.

Оливкова олія є джерелом антиоксидантів, які допомагають позбуватися вільних радикалів в організмі. Вітамін А підтримує зір, а вітамін Е сприяє зниженню рівня шкідливого холестерину, що запобігає формуванню атеросклеротичних бляшок.

Оливкова олія також може зменшити ризик розвитку певних типів раку. Вона позитивно впливає на травну систему, зокрема допомагає уникнути запорів. Окрім того, цей інгредієнт захищає шлунок від кислот, зменшуючи подразнення.

Кава з оливковою олією особливо корисна для тих, хто має труднощі з контролем рівня цукру в крові. Феноли в оливковій олії допомагають регулювати метаболізм глюкози, покращуючи чутливість і дієвість інсуліну. Дослідження довели, що додавання цього інгредієнта до щоденного раціону може знизити ризик діабету 2 типу на 13%.

Заваріть каву за своїм смаком, а потім додайте чайну ложку оливкової олії. Для досягнення кращого ефекту можна ретельно перемішати, щоб все добре з'єдналося.

Смак олеато має свої особливості порівняно з класичною кавою, тому для гармонії можна додати спеції, наприклад, корицю, кардамон чи ваніль. Такий напій буде не тільки смачним і ароматним, а й корисним!

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