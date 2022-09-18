Навіщо додавати корицю до ранкової кави

Якщо кава, то без цукру

Щоб отримати максимум користі від кави, її треба пити без цукру та вершків. Тільки чиста кава не містить калорій, захищає від ризику серцево-судинних захворювань та допомагає худнути. Але чорна кава без цукру — на любителя. Не всім подобається гіркий смак напою, і багато хто вдається до різних покращувачів, які зводять нанівець користь цього напою.

Кориця в чашці — для здоров'я та схуднення

Щіпка меленої кориці допоможе підсолодити гіркоту та додасть гіркому напою приємний смак. Крім того, кориця містить багато мінералів, таких як кальцій, марганець, калій, залізо та магній. Навіть сам аромат цієї спеції підіймає настрій та сприяє роботі мозку. Кориця містить речовини, які знижують рівень цукру в крові, допомагає зняти стрес, нервову напругу. Спеція також багата на клітковину та антиоксиданти. Вживаючи ароматну каву з корицею, варто пам'ятати, що кориця також має антибактеріальні, протизапальні та противірусні властивості.

Ця пряність дуже корисна для зниження холестерину та цукру в крові, профілактики шлунково-кишкових захворювань та пом'якшення симптомів при розладі ШКТ, лікування та профілактики ГРЗ, при болях у суглобах. А також для усунення запаху з порожнини рота, зняття головного болю.

Крім цих переваг кориця допоможе в боротьби із зайвою вагою. Регулярне вживання кави з корицею очищує та відновлює кровотворні процеси, покращує травлення, таким чином допомагає схудненню, стимулює спалювання жиру. Помічено, що вживання кориці допомагає позбутися жирових відкладень у животі, який важко піддається корекції за допомогою фізичних вправ. Якщо ви хочете посилити схудливий ефект кави, то крім кориці до нього можна додати імбир. Крім прискорення метаболізму, такий настій також підвищить ваш імунітет і чинитиме зігрівальну дію.

Скільки кориці додавати у каву

Все залежить від того, в якому саме вигляді ви її використовуєте.

Якщо у вигляді палички – можна використовувати і цілу, поки вариться напій – вона не встигне віддати надто багато смаку. Цілу цілком можна покласти в келих з айс-кавою або капучино.

Якщо у вигляді шматочків — штуки 2-4, цілком можна обійтися і одним, якщо він досить великий.

Мелену – на кожні 100 мл напою більш ніж достатньо чверті чайної ложки без гірки, можна класти менше – на кінчику ложки, можна просто припорошити поверхню напою.

Рецепти кави з корицею

Просто додайте в будь-який рецепт кави корицю і вийде смачно. Вона не псує жодного кавового напою в принципі, якщо ви не додасте занадто багато.

Для тих, хто зовсім не вміє готувати та не знає, з чого почати на одну порцію:

1,5 ч.л меленої кави без гірки або одну з гіркою,

200 мл води,

цукор до смаку,

мелену корицю на кінчику ножа або паличку.

Покладіть у турку всі інгредієнти та поставте її на слабкий вогонь. Уважно стежте, поки з'явиться піна, зніміть з вогню. Коли пінка трохи спаде, поставте знову і повторіть ще раз. Таким чином, ви тричі доведете напій до кипіння (але не кип'ятите). Вилийте в чашку та насолоджуйтесь.

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