Навіщо людині вітамін D та до чого призведе його дефіцит у дітей

Вітамін D - вітамін сонця синтезується не лише із сонячними променями. Він також міститься у деяких продуктах харчування або може додаватися до них як харчова добавка.

Про це пишуть фахівці МОЗ.

"Коли людство колись колонізує якусь планету зі щільнішою за атмосферою, ніж планети Земля, то проблем із вітаміном D у колоністів не буде", - додають медики.

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Дефіцит вітаміну D у дітей та дорослих

Нестача вітаміну D у малюків може призвести до рахіту, а у дорослих - до вад сну, психічних порушень, зниження адаптаційних властивостей організму та остеопорозу.

Вітамін D міститься у м’ясі жирної риби (такої як форель, лосось, тунець і скумбрія) та у риб’ячому жирі. У невеликій кількості в яєчних жовтках, печінці, грибах та сирах.

Люди з груп ризику, яким бажано регулярно проходити тестування на рівень вітаміну D в крові:

люди з ожирінням (з високим індексом маси тіла)

люди з незбалансованим та нераціональним харчуванням

люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та неврологічними розладами

люди літнього віку, особливо, якщо вони не виходять із дому

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.

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