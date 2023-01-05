Навіщо потрібний вітамін К і як його отримати: дієтологи рекомендують продукти для здоров’я кісток і серця

Почнемо рік з вітамінів! Говоримо про вітамін К.

Вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові та здоров’ї кісток і серця. Він підтримує здоров'я нервової системи та мозкову активність. Хоча його дефіцит зустрічається рідко, відсутність цього вітаміну в раціоні з часом може погіршити ваше здоров’я.

Про це розповідає засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Лікарка також назвала добову норму вітаміну К. Вона становить від 70 мкг до 140 мкг.

"Взагалі, вітамін К — це група сполук, розділених на К1 (філохінон) і К2 (менахінон). Також існує K3, також відомий як менадіон. Це синтетична форма вітаміну K", — написала засновниця Школи Здоров'я.

Вітамін K1, найпоширеніша форма, в основному міститься в рослинній їжі. K2 міститься лише в продуктах тваринного походження та ферментованих рослинних продуктах.

Найбільше вітаміну K1 у зелених овочах. Вітаміну К2 більше у печінці та м’ясі.

Найкращі джерела вітаміну К

Капуста кале (приготована) — 681% добової норми на 100 г

Шпинат (сирий) — 402% на 100 г

Білокачанна капуста — 339% на 100 г

Брокколі — 118% на 100 г

Яловича печінка — 88% на 100 г

Курка — 50% на 100 г

Чорнослив — 50% на 100 г

Ківі — 23% на 100 г

А ось обмеження або уникнення цих продуктів допоможе вам позбутися втоми посеред дня.

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