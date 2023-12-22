Навіщо вішати лавровий лист в ванній кімнаті — неочікувана користь від кухонної спеції

Спеції є на кухні у кожної людини. Одним із самих популярних є лавровий лист, який додають до супів та інших страв. Однак мало хто знає, що він може бути корисним не тільки на кухні.

Що буде, якщо повісити його у ванній кімнаті? Ви здивуєтесь, наскільки сильно це змінить вашу повсякденну рутину.

Лавровий лист відрізняється досить сильним ароматом. Саме за це його так люблять кухарі, адже він робить страви більш смачними та додає до них екзотичні нотки. Однак ця спеція має також і корисні властивості. Не даремно її часто продають як настоянки чи олії. На кухні ми найчастіше кидаємо 1-2 листа в суп, щоб підсилити його аромат. Але навіщо лавровий лист в ванній кімнаті?

Виявляється лавровий лист містить ефірні олії, зокрема, евгенол та ліналоол. Вони володіють заспокійливим ефектом. Тому спробуйте після важкого робочого дня взяти кілька лаврових листів і повісити на душем чи ванною перед тим, як митися.

Якщо у вас не вийде підвісити спецію, можете просто покласти її на кут ванної. Але намагайтесь не намочити його, тому що весь ефект пропаде. Чим більше листя ви візьмете, тим сильніший аромат буде у приміщенні. Він допоможе розслабитися, зняти стрес і налаштувати себе на відпочинок.

Деякі люди також кладуть лавровий лист собі під подушку перед сном. Тому, якщо ви забули взяти спецію з собою в душ, обов'язково скористайтесь цією порадою. Тоді ви також отримаєте від листя розслабляючий ефект, ви швидше заснете і будете міцно спати до ранку.

А ще фахівці кажуть, що пряність можна використовувати для ополіскування волосся. Візьміть 6 листів, залийте теплою водою і залишіть на 10 годин. Помийте волосся як зазвичай, потім прополощіть його у розчині. Стверджується, що ви відразу відчуєте свіжість. Тим більше лавровий лист допоможе позбутися лущення шкіри голови.

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