Навіщо замочувати магазинну курку перед приготуванням

Дієтологи та кухарі радять перед приготуванням курки спочатку її замочити. Навіщо це потрібно робити та в чому краще замочити — в матеріалі ТСН.ua

Найпопулярніше та доступне за ціною м'ясо курки не завжди безпечне для здоров’я. Адже не секрет, що м’ясо птиці, вирощеної на птахофабриці, часто містить гормони росту та антибіотики. Саме тому, курку перед приготуванням потрібно замочити.

Для того, щоб прибрати з магазинної курки гормони та антибіотики можна:

Замочити курку у простій воді, без солі, на декілька годин. Потім воду треба злити та промити продукт під проточною водою.

Вимочувати курку можна у мінеральній 4 години, потім тушку промити під проточною водою.Крім позбавлення гормонів та антибіотиків мінеральна вода робить м'ясо ніжнішим та соковитішим.

Зробити маринад на основі лимонного соку чи кислоти. В одному літрі води розчинити три столові ложки солі та чайну ложку лимонної кислоти. Вимочуємо м’ясо в розчині не більше 3 годин. Після закінчення часу промиваємо курку під проточною водою і готуємо.

Господиням також не рекомендують готувати шкіру курки, її нутрощі, тому що в них міститься багато токсинів.

Читайте також: