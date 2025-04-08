Навіщо дієтологи радять додавати дріжджі до своїх страв: про які нюанси слід пам’ятати

Що таке харчові дріжджі і чим вони корисні / © unsplash.com

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Харчові дріжджі — це корисний продукт, який здатний значно покращити смак звичайних страв, наприклад, салатів. Вони висушені й деактивовані теплом, і часто використовуються для приготування веганських сирів та пікантних соусів.

На відміну від звичних дріжджів для випічки, харчові дріжджі додають стравам виражений сирний смак без використання справжнього сиру. Це чудовий варіант для тих, хто шукає альтернативу молочним продуктам або дотримується дієти.

Для виробництва харчових дріжджів використовується вид Saccharomyces cerevisiae — ті ж дріжджі, що й для пивоваріння, проте між пивними та харчовими дріжджами є суттєві відмінності.

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Процес виготовлення починається з вирощування дріжджів на цукрі протягом кількох днів, що дає змогу їм розмножуватись та накопичувати корисні речовини. Потім дріжджі дезактивуються шляхом нагрівання, що вбиває клітини і робить їх неактивними. Після цього їх промивають, щоб позбутися залишків середовища для зростання, і сушать, перетворюючи на порошок або пластівці, які готові до пакування.

Харчові дріжджі — це не лише смачний, а й надзвичайно корисний продукт. Вони допомагають знижувати рівень холестерину завдяки вмісту бета-глюкану та захищають клітини від ушкоджень завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Харчові дріжджі бувають двох типів:

Незбагачені: містять тільки ті вітаміни й мінерали, які природно утворюються в дріжджах. Збагачені: мають додаткові вітаміни та мінерали, які додаються під час виробництва для підвищення їх поживної цінності.

Зазвичай найбільше зустрічаються збагачені дріжджі.

Харчові дріжджі можна використовувати в різних стравах, таких як супи, яєчня, салати, макарони, смажені овочі, локшина або рагу. Їх застосовують як заміну тертому сиру пармезан. Вони не містять цукру та глютену, що робить їх ідеальним вибором для веганів і тих, хто піклується про своє здоров’я.