Навіщо експерти радять занурювати ноги в каву / © Фото з відкритих джерел

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Регулярне занурення ніг у кавовий настій може стати дієвим способом зняти втому і покращити стан шкіри. Ті, хто вже випробував цей метод у домашніх умовах, помічають значні плюси.

За даними порталу Interia, кофеїн покращує кровообіг, що допомагає зменшити набряки та позбутися відчуття важкості в ногах.

Окрім підвищення тонусу, кава містить поліфеноли та антиоксиданти, які мають антибактеріальні й протизапальні властивості. Завдяки цьому настій може бути корисним за легких шкірних подразненнь і грибкових інфекцій.

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Деякі вважають, що кава ефективно усуває неприємні запахи, тому ця процедура особливо корисна для тих, хто має проблему надмірної пітливості ніг. Але її користь на цьому не завершується.

Після такої ванночки шкіра стає ніжнішою, зникають огрубіли ділянки, а приємний аромат залишає приємні враження.

Крім того, тепла ванночка з кавовим настоєм — це простий спосіб розслабитися і відновити сили після важкого дня. А аромат кави допомагає знизити рівень стресу і покращує загальне самопочуття.

Кому ванночка з кавовим настоєм особливо корисна

Найбільшу користь вона принесе:

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тим, хто бореться із сухістю і шорсткістю шкіри на стопах;

людям, які мають проблему надмірної пітливості або неприємного запаху ніг;

тим, хто проводить багато часу на ногах і відчуває сильну втому в ногах;

прихильникам природних і домашніх способів догляду за тілом.

Чи дійсно занурювання ніг в каву корисне

Навіщо занурювати ноги в кавовий настій / © Pixabay

За інформацією з MedicalNewsToday, підтвердженою медичною експерткою Деброю Роуз Вілсон (магістр наук), кава може бути потужним засобом для догляду за шкірою стоп — очищення, пом’якшення і розгладження.

Кавова гуща ефективно видаляє ороговілі клітини, а кофеїн стимулює кровообіг, що покращує живлення тканин у цій ділянці.

Дослідження 2013 року також показали, що речовини у каві, зокрема антиоксидант кавова кислота, сприяють зміцненню колагену та уповільнюють старіння клітин шкіри.

Крім того, кавова кислота володіє антимікробною дією, що допомагає захищати шкіру від інфекцій. Втім, автори підкреслюють необхідність подальших клінічних досліджень для підтвердження цих властивостей.

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Як приготувати корисну ванночку для ніг з кави

Зваріть кілька чашок міцної кави.

Перелийте напій разом із залишками гущі у маленьку миску або ванночку.

Зачекайте, доки кава трохи охолоне, щоб не пошкодити шкіру.

Опустіть ноги у кавовий розчин і масажуйте їх гущою для делікатного очищення від ороговілих клітин.