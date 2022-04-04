Навіть маленька тріщинка - це біль під час годування дитини: що робити, якщо у мами проблеми із сосками

Навіть маленька тріщинка - це біль під час годування дитини: що робити, якщо у мами проблеми із сосками

Дитяча лікарка Лідія Бабич надає медичні поради із порятунку грудей під час годування малюка.

"Навіть маленька тріщинка - це біль під час кожного годування дитини. Які там гормони радості і любові", - пише педіатр Лідія Бабич на свой сторінці у соцмережі.

Дитячий лікар Лідія Бабич

Біль щоразу, кожні 1,5-3 години як годуєш. У вас таке було? Тоді ці поради для вас.

Головна причина болі у грудях під час годування

Однією з основних причин проблем із сосками є те, що дитина надто поверхнево бере груди. Щоб добути молоко, малюк натискає на сосок яснами, якщо прикладання не забезпечує захоплення ареоли.

"Знаєте де у дитини знаходиться сосок при смоктанні? Пощупайте у себе в роті язиком верхні зуби. Потім далі є тверде піднебіння. Ще далі - м’яке піднебіння", - радить Лідія Бабич.

Як правильно прикладати немовля до грудей

У нормі дитина притискає ареолу всією поверхнею язика до всієї поверхні піднебіння. Тож, при правильному захваті насправді немає механічного тиску на сосок.

Що може заважати:

коротка вуздечка язика (ні, з часом не розтягнеться. Треба підрізати чим раніше тим краще. Бажано ще в пологовому,

дитина смокче, пустушку. Ці предмети треба затискати яснами,

малюк має малу вагу, малий ротик, або мама має завеликий сосок,

плоскі або втягнуті соски,

прибуло молоко і ареола набрякла, важко прикласти,

мама годує лише лежачи на боці і однією рукою важко правильно прикласти,

мама приклала дитину, ніби правильно але малюк мов «з‘їхав» на сосок. Можливо, дитинка лежить задалеко від мами,

На малюнках показано, як правильно прикласти немовля до грудей.

Дитячий лікар Лідія Бабич

Чим лікувати пошкоджені соски

Спершу виявіть і усуньте причину, інакше жодна мазь не загоїть ваш сосок.

Повірте, накладки не вчать широко відкривати рот, тому не виправляють присину. Інколи потрібні, якщо втягнутий сосок при стимуляції ховається.

Якщо виправити прикладання, навіть при наявній тріщині одразу стає набагато краще або взагалі не боляче.

Тріщина довго не гоїться? Можливо це вторинна інфекція. Допоможе мазь з мупвроцином або протигрибкове лікування. Порадьтеся з лікарем індивідуально.

Якщо ситуація надскладна, можна інколи годувати малюка зцідженим молоком зі шприца (без голки!). Не з пляшечки!

"Зціджуємо руками, щоб вакуум відсмоктувача не травмував сосок ще більше", - рекомендує лікарка.

Можна за кожне годування давати обидві груді, часто міняти. Так дитина отримає кращий потік молока, краще наїсться.

Малюк нервує і відтягує сосок? Можливо, молоко витікає занадто повільно. Виправте захват.

Нагадаємо, через повномасштабні воєнні дій в Україні система охорони здоров'я була змушена адаптуватись до нових реалій.

Під час воєнних дій правила надання первинної медичної допомоги були змінені, щоб кожен українець міг потрапити до лікаря, незалежно від місця перебування та укладеної декларації.

Як і раніше точкою входу до більшості медичних послуг є сімейний лікар, передають в НСЗУ Національній службі здоров'я України.

Незалежно від того, чи переїхали ви в інший населений пункт, радимо у будь-якому разі тримати зв’язок з вашим сімейним лікарем, якщо це можливо.

При можливості з’ясуйте у свого лікаря найзручніший спосіб зв’язку - телефон, месенджер або пошта. Пам’ятайте, що навіть дистанційно ваш лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних із здоров’ям, наприклад, виписати електронний рецепт на “Доступні ліки” чи інсулін, створити електронне направлення, проконсультувати. У разі відсутності технічної можливості виписувати електронні направлення та рецепти, їх можна отримати у паперовій формі.