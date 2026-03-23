ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
436
Час на прочитання
1 хв

Найдоступніша риба виявилася найкращою для здоров’я: про яку йдеться

Риба — це джерело високоякісного білка, вітаміну D, йоду та омега‑3 жирних кислот, які підтримують роботу серця та мозку.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Проте багато хто вживає її лише під час свят або постів. Фахівці радять змінити цю звичку.

Скільки риби потрібно їсти

Дієтологи рекомендують включати рибу в раціон мінімум двічі на тиждень, порціями по 120–150 г. Принаймні один раз на тиждень краще обирати жирну рибу — скумбрію, сардини або лосось.

Яку рибу обрати

Не обов’язково купувати дорогі сорти. Часто найкорисніші — доступні та недорогі варіанти:

  • Сардини — багаті омега‑3, кальцієм та вітаміном D, бюджетні й поживні.

  • Скумбрія — містить багато корисних жирів, коштує дешевше за лосось.

  • Хек, форель, морський лящ — ніжний смак і відмінне джерело білка.

Дрібна жирна риба накопичує менше важких металів, ніж великі хижі види.

Як краще готувати

Найкорисніше запікати, готувати на грилі або варити. Смаження у фритюрі має залишатися винятком.

Найчастіше найдешевші сорти риби виявляються одними з найкорисніших. Консервовані сардини або скумбрія — швидка й корисна основа для вечері.

Матеріал носить інформаційний характер. Перед змінами у харчуванні обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Дата публікації
Кількість переглядів
436
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie