Найдоступніша риба виявилася найкращою для здоров’я: про яку йдеться
Риба — це джерело високоякісного білка, вітаміну D, йоду та омега‑3 жирних кислот, які підтримують роботу серця та мозку.
Проте багато хто вживає її лише під час свят або постів. Фахівці радять змінити цю звичку.
Скільки риби потрібно їсти
Дієтологи рекомендують включати рибу в раціон мінімум двічі на тиждень, порціями по 120–150 г. Принаймні один раз на тиждень краще обирати жирну рибу — скумбрію, сардини або лосось.
Яку рибу обрати
Не обов’язково купувати дорогі сорти. Часто найкорисніші — доступні та недорогі варіанти:
Сардини — багаті омега‑3, кальцієм та вітаміном D, бюджетні й поживні.
Скумбрія — містить багато корисних жирів, коштує дешевше за лосось.
Хек, форель, морський лящ — ніжний смак і відмінне джерело білка.
Дрібна жирна риба накопичує менше важких металів, ніж великі хижі види.
Як краще готувати
Найкорисніше запікати, готувати на грилі або варити. Смаження у фритюрі має залишатися винятком.
Найчастіше найдешевші сорти риби виявляються одними з найкорисніших. Консервовані сардини або скумбрія — швидка й корисна основа для вечері.
Матеріал носить інформаційний характер. Перед змінами у харчуванні обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.