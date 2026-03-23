Найдоступніша риба виявилася найкращою для здоров’я: про яку йдеться

Проте багато хто вживає її лише під час свят або постів. Фахівці радять змінити цю звичку.

Скільки риби потрібно їсти

Дієтологи рекомендують включати рибу в раціон мінімум двічі на тиждень, порціями по 120–150 г. Принаймні один раз на тиждень краще обирати жирну рибу — скумбрію, сардини або лосось.

Яку рибу обрати

Не обов’язково купувати дорогі сорти. Часто найкорисніші — доступні та недорогі варіанти:

Сардини — багаті омега‑3, кальцієм та вітаміном D, бюджетні й поживні.

Скумбрія — містить багато корисних жирів, коштує дешевше за лосось.

Хек, форель, морський лящ — ніжний смак і відмінне джерело білка.

Дрібна жирна риба накопичує менше важких металів, ніж великі хижі види.

Як краще готувати

Найкорисніше запікати, готувати на грилі або варити. Смаження у фритюрі має залишатися винятком.

Найчастіше найдешевші сорти риби виявляються одними з найкорисніших. Консервовані сардини або скумбрія — швидка й корисна основа для вечері.

Матеріал носить інформаційний характер. Перед змінами у харчуванні обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.