Найгірша харчова звичка, яка прискорює втрату кісткової маси, - дієтолог

Незважаючи на те, що багато факторів можуть прискорити втрату кісткової маси, є один найпідступніший, що завдає шкоди. Це дефіцит кальцію та вітаміну D.

Кальцій і вітамін Д — це дві поживні речовини, які разом допомагають зміцнювати кістки.

Якщо ви повністю замінили молочні продукти на рослинні, регулярно вживаєте червоне м’ясо і не любите багату вітаміном D рибу, вам загрожує дефіцит важливих вітамінів.

Фото: facebook.com/svetlanafus

Продукти, що містять кальцій і вітамін D

Майже весь кальцій у вашому організмі міститься в кістках. 66% кісткової маси складається з мінералу, відомого як гідроксиапатит кальцію.

Отже, скільки кальцію вам потрібно дорослій людині від 30 років?

Рекомендована дієтична норма (RDA) кальцію для дорослих становить 1000 міліграмів щодня. Ця кількість збільшується до 1200 міліграмів на день для жінок після 51 року. До 40% населення США не задовольняє рекомендовані потреби в кальції лише за допомогою дієти.

Щодня додавайте до раціону продукти з високим вмістом кальцію, такі як молоко, тофу, сардини, йогурт або продукти, збагачені кальцієм. Якщо ви не можете задовольнити свої потреби лишеза допомогою продуктів харчування, проконсультуйтеся з лікарем щодо додаткового приймання вітамінів.

Зауважте, вам потрібно хвилюватися не лише про кальцій. Без вітаміну Д організм не може використовувати кальцій, який ви споживаєте, для зміцнення кісток. Вітамін D є унікальним, оскільки організм може виробляти його під час перебування на сонці, однак проукти харчування та добавки можуть допомогти вам отримати достатню його кількість.

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Нагадаємо, що деякі харчові звички можуть спровокувати напад мігрені.

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