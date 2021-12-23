Найгірша робоча звичка, яка руйнує ваше психічне здоров'я - нове дослідження

Не робіть цієї помилки, особливо під час відпустки.

Незалежно від того, як ви плануєте провести зимові канікули, не забудьте по-справжньому відключитися від професійних турбот.

Нове опитування двох тисяч американців показало, що зазвичай потрібно чотири дні відпустки, щоби перестати думати про свою роботу.

Інше опитування показало, що чотири з 10 сучасних працівників «просто не можуть припинити» щодня приносити роботу додому. Сплеск дистанційної роботи також ускладнив справу.

Робочі електронні листи, які вже є значним стресовим фактором, набули абсолютно нового рівня інтенсивності для віддалених працівників. Багато вважають, що зобов’язані відповідати на електронні листи в будь-який час дня і ночі. Опитування навіть довело, що кожен третій віддалений працівник у США розглядає можливість звільнитися з роботи через «перевантаження електронної пошти».

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Насправді, нове дослідження з Університету Південної Австралії дослідило, що може статися, якщо ви дозволите роботі домінувати у вашому житті. Читайте далі, щоб дізнатися, чому ця робоча звичка може зруйнувати ваше психічне здоров’я.

Фізичні та психічні втрати

У рамках цього проекту дослідники опитали понад двох тисяч науковців і професіоналів, які працюють у 40 австралійських університетах.

Аналіз виявив, що люди, які регулярно реагують на робочі повідомлення ввечері та у вихідні дні, набагато частіше страждають від вигорання, психологічного розладу і навіть погіршення фізичного здоров’я.

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«Після COVID-19 цифровізація роботи справді різко зросла, розмиваючи робочі кордони та відкриваючи шлях до того, щоб люди були на зв’язку в будь-який час», – каже автор дослідження доктор Емі Задоу.

Але можливість працювати як вдень, так і вночі обмежує здатність організму відновитися, навіть під час фізичних вправ та спілкування із сім’єю.

«Наше дослідження показує, що високий рівень цифрового спілкування у неробочий час може мати значний вплив на ваше фізичне та психічне самопочуття, впливаючи на відносини між роботою та сім’єю, спричиняючи психологічний дистрес та погане фізичне здоров’я. І навпаки, працівники, які контролювали свої робочі межі, відчували менше стресу та тиску», – продовжує вона.

Сучасні працівники впевнені, що мають відповідати на електронні листи навіть вночі. Що ще гірше, багато хто зізнався, що вони мають бути доступні із робочих питань 24/7.

26% кажуть, що вони відчувають, що «мусять» відповідати на повідомлення керівників під час свого дозвілля. 57% опитаних співробітників самі надсилали електронні листи колегам пізно ввечері. Ще 50% зазвичай отримують дзвінки, текстові повідомлення та електронні листи від колег по роботі у вихідні та святкові дні.

Тож, співробітники, які гадають, що повинні відповідати в неробочий час, відчувають більш високий рівень психологічного стресу, емоційного виснаження та скаржаться на фізичне здоров’я.

Відпочинок - це не примха

Важливо також пам’ятати, що дозвілля та розслаблення – це не марна трата часу. У це свято, коли вас оточують друзі та родина, не відчувайте провини за те, що ігноруєте робочий чат.

Американці, зокрема, приділяють велике значення роботі та кар’єрі, і багато людей не можуть не відчувати провину за те, що приділяють трохи часу собі.

Насправді, якщо відключитися від роботи та ігнорувати листи в папці «Вхідні» до завтра (або до 2022 року), ви станете кращим співробітником — і, що набагато важливіше, — здоровішою людиною.

Дослідники повідомляють, що люди, які не можуть відмовити робочим питанням під час відпочинку, як правило, відчувають менше щастя і більше стресу, тривоги та схильні до депресії.

Вулиця з двостороннім рухом

Дослідження також дає зрозуміти, що багатьом компаніям і роботодавцям потрібно дозволяти співробітникам відключатися у неробочий час. Воно показало, що лише усвідомлення того, що людина має реагувати на спілкування в неробочий час, викликає серйозний стрес і занепокоєння як у неї самої, так і у всієї її родини.

Якщо останнім часом ви відчуваєте, що робота домінує у вашому житті, скористайтеся цим святковим сезоном як нагодою відокремитися від неї. Відпочиньте, розслабтеся та підготуйтеся до чудового 2022-го.