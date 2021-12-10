Найгірша їжа для шкіри, яка пришвидшує старіння

Є продукт, який може значно прискорити старіння шкіри.

Щоб виглядати молодшими, ми ладні робити багато: інвазивні медичні процедури, місцеві методи лікування, які обіцяють повернути час назад. Однак є простіший спосіб зробити так, ніби ви знайшли джерело молодості — і починається все з вашої тарілки.

Насправді, дослідження показують, що існує продукт, який може значно прискорити старіння шкіри - це цукор.

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Як цукор прискорює старіння шкіри

Виготовлені переважно з рафінованого цукру, більшість цукерок, як правило, не мають значної кількості білка, клітковини або здорового жиру. Це не лише викликає відчуття голоду невдовзі після їх споживання, що часто призводить до більшої тяги до цукру, а також може викликати значний стрибок рівня глюкози в крові.

Дослідження показують, що з часом це може вплинути на стан вашої шкіри. Наприклад, дослідження 2013 року, опубліковане в журналі Age, показало, що серед групи з 602 дорослих учасників «передбачуваний вік збільшився на 0,40 року (SE = 0,14, p = 0,006) на 1 ммоль/л підвищення рівня глюкози».

Ба більше, дослідження, опубліковане в Nutrients, показує, що цукор в їжі може призвести до виробництва кінцевих продуктів глікації (AGE). Відповідно до дослідження 2016 року, опублікованого в Scientific Reports, з часом AGE спричиняють шкірні прояви, включаючи втрату еластичності.

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Чи треба повністю уникати цукру

Однак це не обов’язково означає, що вам потрібно назавжди виключити улюблені солодощі зі свого раціону. Дослідження 2015 року, опубліковане в журналі Diabetes Care, показало, що порядок споживання груп поживних речовин може мати значний вплив на те, наскільки високий рівень цукру в крові.

Споживання овочів і продуктів, багатих білком, перед вживанням тих, що багаті вуглеводами, знижує рівень глюкози в крові приблизно на 29%, 37% і 17% через 30, 60 і 120 хвилин, порівняно з тим, коли суб’єкти дослідження спочатку споживали вуглеводи, а потім інші продукти харчування.

Тож не соромтеся ласувати солодощами час від часу, просто робіть це в помірних кількостях і, можливо, подумайте про те, щоб спочатку з’їсти кілька овочів для балансу.

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