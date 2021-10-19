Найгірша звичка харчування для вашого кишечника - дієтологи повідомили, що необхідно вживати щоденно

Щоб дізнатися більше про звички, які потенційно погіршують здоров’я кишечника, ми поговорили з двома експертами-медиками.

Чи знаєте ви, що деякі звички харчування, такі як споживання занадто великої кількості цукру або їжі перед сном, можуть завдати шкоди здоров’ю кишечника?

Спершу ці звички можуть здатися досить невинними, вони насправді можуть мати негативний вплив на мікробіом кишечника. Оскільки людський кишечник настільки тісно пов'язаний з рештою органів, важливо завжди підтримувати його здоровим.

Для здорового кишечника потрібна клітковина

Отримання достатньої кількості клітковини є ключовим фактором для підтримки здоров’я кишечника. Дієта з високим вмістом клітковини забезпечує харчування бактерій у кишечнику, що потім стимулює вироблення коротколанцюгових жирних кислот. Ці кислоти мають вирішальне значення для здоров'я, оскільки вони збільшують всмоктування води та зменшують запалення в травному тракті.

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Дієти з більшою кількістю оброблених продуктів і доданих цукрів мають занадто низький вміст клітковини, що зменшує різноманітність кишкових бактерій, оскільки багато мікроорганізмів у кишечнику харчуються клітковиною.

Навіть коли люди дотримуються дієти з високим вмістом білка, щоби досягти своїх цілей у сфері здоров'я або схуднення, вони можуть в кінцевому підсумку вживати менше рослинної їжі та надлишок продуктів тваринного походження, що призведе до надто малої кількості клітковини.

Незважаючи на те, що цей тип дієти з високим вмістом білка може допомогти деяким людям схуднути,брак клітковини може потенційно погіршити здоров’я кишечника.

Без рослинних продуктів ваш організм втрачає ключові поживні речовини, такі як різні види кишкової клітковини та протизапальні антиоксиданти, тому важливо шукати вуглеводи з високим вмістом клітковини, такі як квасоля, сочевиця, свіжі фрукти, свіжих овочів, цільного зерна та продуктів з висівок.

Якщо ви не отримуєте достатньої кількості клітковини, можете відчути здуття живота, втому, запор. Якщо ви регулярно відчуваєте ці симптоми, настав час подбати про здоров’я кишечника, перевіряючи кількість клітковини, яку ви отримуєте щодня.

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