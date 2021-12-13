Найгірші харчові звички, які прискорюють старіння шкіри

Дізнайтеся більше про деякі харчові звички, які прискорюють старіння вашої шкіри.

Безперечно, що важливо доглядати за шкірою, користуючись сонцезахисним кремом, щодня вмиваючи обличчя та користуючись правильними продуктами.

Але хоча ці дії важливі для здорової шкіри з віком потрібно також враховувати такі речі, як рівень стресу та раціон.

Дізнайтеся більше про деякі харчові звички, які прискорюють старіння вашої шкіри.

Забагато цукру

Вживання занадто великої кількості цукру у вашому раціоні може мати негативний вплив на багато сфер здоров’я, але останні звіти виявили, що це також може призвести до старіння вашої шкіри.

Одним із способів, яким цукор може старіти вашу шкіру швидше, є те, що називається кінцевими продуктами глікації (також відомі як AGE), які утворюються, коли молекула цукру приєднується до білка або ліпіду. Відповідно до Skin Therapy Letter, AGE можуть зробити вашу шкіру старшою, знижуючи її здатність загоюватися від ран і знижуючи її стійкість до стресу.

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Високий вміст жирів

Хоча жир є абсолютно необхідною і здоровою частиною ваших щоденних харчових потреб, споживання занадто великої кількості жиру може завдати шкоди вашій шкірі.

Згідно зі звітом за 2020 рік, опублікованим в Nutrients, дієта з високим вмістом жирів може збільшити ризик запалення шкіри, що може безпосередньо сприяти тому, що ваша шкіра виглядає старшою і не так легко відновлюється після стресу.

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Забагато фаст-фуду

Як би сумно це не було, але фаст-фуд насправді може зробити вас старше, ніж є. Це пояснюється тим, що процес смаження може вивільняти вільні радикали, що сприяє надлишковій кількості цих сполук, що ушкоджують клітини, що негативно впливає на ваше здоров’я.

Згідно з дослідженнями та практикою дерматології, одним із специфічних способів впливу цих вільних радикалів на вас є старіння шкіри та ослаблення її еластичності. На щастя, у звіті також згадується, що певні продукти та поживні речовини можуть допомогти уповільнити процес.

Зневоднення

Хоча знайти хороший зволожуючий крем для обличчя є корисним доповненням до будь-якої процедури догляду за шкірою, немає нічого кращого для зволоження шкіри, ніж пити багато води.

Дослідження, проведене Biomedical and Biopharmaceutical Research, показало, що ті, хто споживав більше 2 літрів води на день (у порівнянні з тими, хто вживав менше 2 літрів), мали більш глибоке зволоження шкіри, що позитивно вплинуло на інші функції шкіри.

У статті про поживні речовини додається до цього, що вода підтримує внутрішній баланс і функцію тканин вашої шкіри. Іншими словами, зволоження є одним із найкращих способів виглядати молодше!

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