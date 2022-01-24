Найгірші продукти, пов’язані з раком - доведено, що ці канцерогени небезпечні для здоров’я

Найгірші продукти, пов’язані з раком - доведено, що ці канцерогени небезпечні для здоров’я

Ви можете знизити ризик розвитку раку, скоротивши споживання канцерогенних продуктів.

Рак є другою після ішемічної хвороби серця найпоширенішою причиною смерті у світі. За оцінками медиків, половину всіх випадків раку та смертей можна запобігти, дотримуючись правильної дієти.

За словами лікарів, сновним фактором, що сприяє розвитку раку, є окислювальний стрес.

Щодня організм виробляє вільні радикали як побічний продукт різних клітинних процесів. Ці заряджені електронами часточки пошкоджують ДНК. Це відбувається з віком — пошкодження клітин і дегенерація тканин. Окислювальний стрес стимулює утворення та зростання ракових клітин.

Деякі продукти можуть протидіяти окислювальному стресу, нейтралізуючи вплив вільних радикалів на нашу ДНК. Ці продукти містять антиоксиданти, наприклад, свіжі фрукти та овочі.

Ми склали перелік продуктів, яких слід уникати, коли це можливо.

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Оброблені харчові продукти

Будь-які харчові продукти, що пройшли промисловий процес, шкідливі.

За допомогою хімічних процесів ароматизатори та текстури цих продуктів виготовляють таким чином, щоб залучати споживачів.

Коли справа доходить до антиракового раціону, все, що піддається ультраобробці, має бути першим, чого потрібно уникати. У нещодавньому дослідженні довели, що підвищений ризик раку пов’язаний із вживанням оброблених» продуктів.

Продукти тривалого зберігання

Їжа тривалого зберігання містить майже всі інгредієнти, що визначають категорію «надоброблених». Сюди входять гідрогенізовані олії, які порушують баланс жирних кислот омега-3 та омега-6 в організмі і, таким чином, сприяють загальному запаленню, яке, своєю чергою, може призвести до раку.

Рослинні жири, які при потраплянні в організм людини поводяться як жири тваринного походження, надшкідливі. Не забувайте, що гідрогенізовані жири також називають трансжирами. Головними особливостями цих речовин є їхня здатність змінювати свій склад, вигляд та текстуру.

Швидкі обіди

Макарони з сиром, локшина, суп чи пюре швидкого приготування містять багато шкідливих інгредієнтів. Оберіть домашні версії цих страв.

Магазинний упакований хліб

Хліб у продуктових магазинах відносять до категорії ультраоброблених не лише завдяки наявності гідрогенізованих олій, а й тому, що він також часто містить бромат калію. Ряд організацій охорони здоров’я пов’язували цю хімічну речовину, яка міститься в бромному борошні, з розладами нервової системи. Він навіть був заборонений в ЄС, Канаді та Бразилії.

Магазинні булочки для бургерів

Як і нарізаний хліб у супермаркеті, куплені в магазині булочки для гамбургерів часто містять бромовану муку та цукор, що теж не ідеально.

Магазинні сендвічі для сніданку

Причина — в тому ж броматі калію у хлібобулочних виробах, включаючи деякі марки магазинних бутербродів для сніданків. Уникайте цих продуктів.

Те саме стосується рогаликів та круасанів, що зберігаються у вигляді охолодженого тіста, а перед продажем розморожуються та випікаються. Приділіть час, щоб приготувати власне домашнє тісто. В ньому не буде гідрогенізованої олії та бромованого борошна.

Тости

Випічка для тостерів містить різноманітні канцерогенні інгредієнти, від рафінованого борошна до рафінованого цукру.

Ароматизовані крекери

Багато магазинних крекерів містять бромоване борошно, але ароматизовані крекери можуть бути ще гіршими для вас. Цукор, гідрогенізовані олії та штучні ароматизатори додають їм слову небезпечних.

Червоне м'ясо

Було встановлено, що червоне м’ясо викликає рак, особливо якщо його вживати у великій кількості.

Страви з високим вмістом червоного м’яса були пов’язані з раком прямої кишки (він же рак кишечника або товстої кишки). Продукт містить певні сполуки, які сприяють утворенню канцерогенних сполук, які, у свою чергу, можуть підвищити фактори ризику раку.

500 г яловичини на тиждень спричиняє високий ризик раку. Замість цього краще їсти менші порції і поєднувати з великою кількістю овочів.

Баранина

Це не лише червоне м’ясо, але й дуже багато насичених жирів. І хоча більшість експертів погоджуються, що насичені жири не мають факторів ризику серцево-судинних захворювань, як ми колись вважали, огляд дослідження 2015 року в журналі Medicine пов’язав збільшення споживання насичених жирів жінками в постменопаузі з підвищеним ризиком раку грудей.

Телятина

Уникайте завеликих порцій телятини, якщо ви не хочете підвищувати ризик раку.

Смажені у фритюрі або на грилі страви

Те, що ви їсте, важливо, але так само важливо враховувати, як ви це готуєте.

Приготування на грилі, барбекю та смаження – це методи, які можуть бути найбільш шкідливими для здоров’я в довгостроковій перспективі. Їжа, яка була приготована на грилі або смажена до точки підгоряння швидко стає канцерогенною.

Фрі

Крохмаль в картоплі перетворюється в організмі на запальний цукор. Поєднайте це з низькоякісною олією для смаження та високою температурою приготування, тож, картоплю фрі краще уникати.

Це далеко не повний перелік продуктів, які можуть викликати ризик раку. У наступному матеріалі ми продовжимо знайомити вас із небезпечним меню.

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