Найгірші звички, які виснажують вас і змушують відчувати себе старше

Найгірші звички, які виснажують вас і змушують відчувати себе старше

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року в усьому світі буде понад два мільярди людей у віці 60 років і старше!

Справді, люди в усьому світі наразі живуть довше, ніж будь-коли, і немає жодних ознак сповільнення цієї тенденції. Майже неймовірно, але нещодавнє дослідження, опубліковане в Demographic Research, навіть прогнозує, що до кінця цього століття ми побачимо людину у віці 120 років.

Зараз багато людей схильні хвилюватися, що з літнім віком приходить більше болю, цілковита залежність від оточуючих та погіршення розумових можливостей. Хоча певний рівень фізичного та психічного погіршення неминучий з роками, це не є непередбачуваним. Дослідження, опубліковані в журналі Nature Human Behavior, свідчать про те, що багато літніх людей насправді відчувають покращення розумових здібностей з віком.

«Ці результати вражають і мають важливі наслідки для того, як ми повинні дивитися на старіння», – каже старший дослідник, професор кафедри нейронаук і директор лабораторії мозку та мови в Джорджтауні Майкл Т. Уллман.

Результати його великого дослідження показують, що важливі елементи цих здібностей насправді покращуються під час старіння.

"Ймовірно, тому, що ми просто практикуємо деякі корисні навички протягом усього життя", - каже він.

Тож, дізнайтеся про найгірші звички способу життя, які змушують вас відчувати себе старше.

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Телевізор у вашому житті

Немає нічого поганого в тому, що час від часу ви переглядаєте фільми чи улюблені програми і шоу, але не перетворюйте це на звичку.

Одне переконливе дослідження Американської кардіологічної асоціації говорить, що занадто багато часу перегляду каналів у середньому віці може призвести до збільшення ймовірності зниження когнітивних функцій і втрати навичок мислення в подальшому житті. Точніше, дослідження показує, що багато телевізора пов’язане з меншим обсягом сірої речовини в мозку. Сіра речовина відповідає за ряд важливих нейронних процесів, таких як прийняття рішень.

«Наші результати свідчать про те, що кількість перегляду телевізора, який є типом малорухливої ​​поведінки, може бути пов’язана зі зниженням когнітивних функцій і маркерами здоров’я мозку», – каже невролог Медичного центру Ірвінга Нью-Йоркського пресвітеріанського/Колумбійського університету Прія Палта.

Тому зменшення малорухливої ​​поведінки, наприклад, перегляду телевізора, може бути важливою метою зміни способу життя для підтримки оптимального здоров’я мозку.

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Цілий день на одному місці

Фізичні вправи зберігають здоров’я наших м’язів і кісток, але чи знаєте ви, що більше руху може допомогти вам залишатися молодими з біологічної та клітинної точки зору?

Дослідження, опубліковані в JAMA and Archives Journals, показують, що ті, хто залишається активним у вільний час, насправді біологічно молодші за інших, більш ледачих людей того ж віку.

«Сидячий спосіб життя підвищує схильність до захворювань, пов’язаних зі старінням, і передчасної смерті», – йдеться у дослідженні.

Бездіяльність може зменшити тривалість життя не тільки через схильність до захворювань, пов’язаних зі старінням, але й через те, що вона може впливати на сам процес старіння.

Подальші дослідження, опубліковані в Mayo Clinic Proceedings, також свідчать про те, що регулярні заняття кардіо-тренуваннями можуть бути важливою перевагою, коли справа доходить до підтримки міцного здоров’я мозку до старості.

Автори дослідження повідомляють, що кардіотренування пов’язані зі збільшенням обсягу сірої речовини.

«Це ще один фрагмент пазлу, який показує фізичну активність, а фізична підготовка захищає від зниження когнітивних функцій, пов’язаного зі старінням», – коментує співавтор дослідження, анестезіолог і фізіолог клініки Майо, Майкл Джойнер.

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У вас нерегулярний графік сну

Якщо останнім часом у вас був неправильний графік сну, ви, безумовно, не самотні. Пандемія різним ступенем перервала сон практично кожного, але сон – це боротьба зі віком, якій варто звернути увагу. Це дослідження, опубліковане в науковому журналі Sleep, навіть виявило, що дорослі середнього віку, які регулярно сплять більше або менше 6-8 годин, можуть відчувати прискорене зниження когнітивних функцій, що дорівнює 4-7 років старіння! Це висока когнітивна ціна, яку потрібно заплатити за те, щоб не спати пізно (або занадто часто спати).

Інший дослідницький проект, опублікований в Clinical and Experimental Dermatology, виявив, що шкіра людей, які погано сплять, має тенденцію старіти швидше.

«Наше дослідження є першим, що остаточно продемонструвало, що недостатній сон пов’язаний із погіршенням здоров’я шкіри та прискорює старіння шкіри. Позбавлені сну жінки демонструють ознаки передчасного старіння шкіри та зниження здатності шкіри до відновлення після перебування на сонці», – пояснює доктор Елма. Барон, директор Центру вивчення шкіри медичного центру UH Case.

Це не завжди легко, але дотримання регулярного розкладу сну допоможе вам почувати себе та виглядати молодими.

Ви проводите занадто багато часу в Інтернеті

Дослідження показують, що тривалий вплив синього світла, яке випромінюють комп’ютери, смартфони може прискорити процес старіння. Стаття, опублікована в Aging and Mechanisms of Disease, приходить до висновку, що синє світло може пошкодити клітини мозку та очей.

Витрачайте свій час на офлайн-діяльність, наприклад, читання паперових книжок. Багато досліджень показують, що звичка читати може творити чудеса як для мозку, так і для тіла.

Дослідження Радіологічного товариства Америки повідомляє, що письмо і читання допомагають зберегти «структурну цілісність» нашого мозку.

«Читання газети, написання листів, відвідування бібліотеки, шахи — усе це прості дії, які можуть сприяти здоров’ю мозку», – співавтор дослідження Константинос Арфанакіс.

Читання приносить користь не тільки розуму.

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Ви погано контролюєте рівень стресу

Життя протікає швидко, і часто легше проковтнути стрес, ніж обробити та впоратися з ним. Життя у стресі може заощадити час, але пошук способу позбавлення від таких ситуацій, допоможе жити довше і більш повноцінно. Нове дослідження Єльського університету, щойно опубліковане в Translational Psychiatry, показує, що хронічний стрес дійсно змушує наші біологічні годинники працювати швидше.

Дослідники зосередилися на пов’язаних з ДНК хімічних «епігенетичних» змінах організму або маркерах захворювань, пов’язаних із старінням, наприклад, підвищеній резистентності до інсуліну. Серед понад 400 учасників, ті, хто повідомляв про більш високий рівень стресу, як правило, демонстрували ознаки прискореного старіння.

Важливо, однак, що деякі учасники показали стійкість до впливу стресу на старіння. Вони отримали дуже високі бали, коли йшлося про емоційну регуляцію та самоконтроль, що свідчить про те, що пошук способу впоратися зі стресовими факторами здоровим способом є надзвичайно важливим для здорового старіння.

«Ці результати підтверджують поширене уявлення про те, що стрес змушує нас старіти швидше», — зазначає психіатр, співавтор дослідження Захарі Гарванек. Але вони також пропонують перспективний спосіб можливо мінімізувати ці несприятливі наслідки стресу за допомогою зміцнення. регуляція емоцій і самоконтроль.

Тож, що будемо робити - стресувати і старіти, чи рухатися,читати, спілкуватися і радіти життю?..

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