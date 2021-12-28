Найгірший напій для мозку вашої дитини - нове дослідження

Дітям у віці від 6 до 12 років краще пити воду, ніж цей популярний напій.

Продукти, які споживають діти, впливають не лише на їхні самопочуття та розвиток – вони є ключовими для їхнього когнітивного здоров’я. Нові дослідження показують, що для дошкільнят особливо небезпечні солодкі напої. Вони можуть пошкодити роботу їхнього мозку.

Так, у дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, науковці обстежили близько 6400 дітей віком від 6 до 12 років, запитуючи їх, як часто вони вживають солодкі напої. Вони порівняли ці відповіді з продуктивністю дітей на тестах виконавчої функції. Більше споживання солодких напоїв було пов’язано з гіршими показниками за цими оцінками.

Виконавча функція пов’язана не лише з тим, наскільки добре ваша дитина, наприклад, малює. Звичайно, тести вимірювали когнітивні навички, такі як пам’ять і здатність до самоорганізації, але вони також включали показники того, наскільки добре діти можуть контролювати свої емоції та поведінку.

«Це служить чудовим нагадуванням батькам, що газовані напої, енергетики та соки не повинні бути основними напоями, які пропонуються вдома або доступні дітям», – кажуть автори дослідження.

Найкращий напій для дитини - це вода. До води можна додати ягоди, цитрусові чи навіть огірки, щоб зробити її більш привабливою.

Ви можете також розбавити нею фреш у пропорції: 70% води на 30% соку, або вибрати домашній коктейль зі свіжими фруктами та овочами.

Особливо важливо обмежити солодкі газовані назавжди, а не час від часу, оскільки цей вплив на когнітивні функції не обмежується короткостроковим періодом. Дослідження, проведені на початку 2021 року, показали, що вживання занадто великої кількості солодкої газованої води в дитинстві впливає на свідомість дітей у подальшому житті, погіршуючи їхню пам’ять у дорослому віці.