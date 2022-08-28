Найгірший напій для схуднення, який часто рекомендують у дієтах

Який напій може завадити схудненню, хоча його часто називають корисним та рекомендують вживати для того, щоб скинути вагу — у матеріалі ТСН.ua.

Йдеться про фруктові соки. Як пише EatThis, хоча фруктовий сік вважають корисним, лікарі запевнили, що він заважає схудненню. Особливо шкідливі для схуднення ті соки, які містять багато цукру, навіть природного.

Відомий дієтолог Кортні Д'Анджело нарікає, що реклама переконала людей у ​​тому, що 100% фруктовий сік дуже корисний для нас, містить багато вітамінів та інших поживних речовин. "Ми схильні думати, що 100% фруктовий сік настільки корисний для нас, що іноді п’ємо його забагато..". Але ми забуваємо, що крім корисних елементів сік містить багато калорій і природного цукру. Так, в одній чашці виноградного соку міститься 35 грамів цукру, усього 1 один грам білка та 0 грамів клітковини.

В соку багато калорій та природного цукру. Відповідно до звіту, опублікованому медичною спільнотою Nutrients, фруктоза, природний цукор, який міститься в більшості фруктових соків, не сприяє ситості. Цукор із фруктового соку потрапляє у кров швидше, ніж якби ви їли фрукт цілком. Крім того, клітковина фруктів не тільки уповільнює швидкість, з якою цукор надходить у вашу кров, але, сприяючи уповільненню травлення, може допомогти почуватися ситим та більш задоволеним протягом тривалого часу.

Фрукти, за словами експерта, набагато корисніші та цінніші для організму ніж соки, і якщо хочеться чогось фруктового, краще вживати цілі фрукти.

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