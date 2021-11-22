Найгірший напій для вашого серцебиття - нове дослідження підтвердило його небезпеку

Кава надає вам додатковий заряд енергії під час напруженого дня, однак виявляється, що вона може мати негативний вплив.

Згідно з дослідженням, яке нещодавно було представлено на Наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації 2021 року, люди, які п’ють каву, стикаються із нерегулярним серцевим ритмом, якщо споживають занадто багато улюбленого напою.

У дослідженні спостерігали 100 добровольців до 38 років. Якщо учасники випивали понад одну чашку кави, показання ЕКГ-пристроїв, що контролювали їхній серцевий ритм, реєстрували вдвічі більшу кількість, або збільшення на 54%, передчасних шлуночкових скорочень, що надходять з нижніх камер серця.

«Кава – це найпоширеніший напій у світі, але його вплив на здоров’я залишається невизначеним», – сказав доктор медичних наук, один із авторів дослідження Грегорі Маркус.

Він зазначив, що, хоча «більшість довгострокових обсерваційних досліджень показали численні потенційні переваги вживання кави, це перше рандомізоване дослідження, яке доводить фізіологічні наслідки споживання кави в реальному часі».

Тим не менш, наслідки цього дослідження, схоже, полягають у тому, що кава викликає негайний, але тимчасовий вплив на ваше серцебиття.

«Як стимулятор, кофеїн може мати короткочасний вплив на серце, що включає як підвищення артеріального тиску і посилення серцебиття», - каже кардіолог з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо Джим Лю.

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Однак, за словами доктора Лю, хоча тривале вживання кофеїну може дещо підвищити артеріальний тиск, здебільшого, не було показано, що споживання кофеїну має серйозні довгострокові несприятливі наслідки для серцево-судинного здоров’я, доки він використовується в малих помірні кількості.

Головне — пити каву в міру.

А якщо після вживання кави ви відчуваєте, що ваше серцебиття дещо знижується, варто проконсультуватися з лікарем.

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