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ТСН у соціальних мережах

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Найгірший чай для вашого здоров’я: його багато хто п’є, але він сприяє набору зайвої ваги

Існує хибне уявлення, що будь-який чай приносить користь здоров’ю. Насправді ж деякі види, зокрема гранульовані, переважно складаються з цукру, синтетичних барвників і ароматизаторів. Такий "напій" не лише не оздоровлює, але й може спричинити набирання надмірної ваги та інші проблеми.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Найгірший чай для здоров'я

Найгірший чай для здоров’я / © unsplash.com

У ритмі сучасності, де час став однією з найцінніших валют, розчинний чай здобув репутацію швидкого й зручного рішення для щоденного вжитку. Його миттєве приготування та простота у використанні зробили цей напій популярним серед зайнятих людей по всьому світу. Проте виникає закономірне запитання: чи здатен цей продукт стати гідною альтернативою справжньому листовому чаю?

Що являє собою гранульований чай?

Гранульований або розчинний чай — це концентрований витяг з чайного листя, висушений і подрібнений до стану порошку чи гранул. Для отримання напою достатньо залити його гарячою водою — і за кілька секунд у чашці опиняється ароматна рідина.

Найбільша привабливість такого чаю — у швидкості його приготування. Не потрібно витрачати час на заварювання, зважати на температуру води чи шукати ситечко. Завдяки своїй компактності й довгому терміну зберігання, він часто стає "рятівником" у дорозі, на роботі або в ситуаціях, коли немає змоги приготувати повноцінний напій.

Ще одна особливість — додаткові інгредієнти. Часто в гранули вже закладено цукор, підсолоджувачі, ароматизатори фруктів або ягід, що робить їхній смак насиченим і привабливим для любителів десертних напоїв.

Однак, за привабливим пакованням приховується потенційна загроза. Дієтологи застерігають: такий чай — не що інше, як маскування під здоровий продукт. У ньому часто більше хімії, ніж користі, а регулярне вживання може негативно вплинути на стан організму. Це — не альтернатива, а ілюзія чаю.

Чому варто уникати гранульованого чаю

Колись розчинні чаї були справжнім хітом — їх обирали за яскравий смак, легкість зберігання та миттєве приготування. Проте з розвитком культури здорового харчування дедалі більше людей повертаються до перевірених століттями традицій — листового чаю. Попри це частина споживачів усе ще надає перевагу швидкорозчинним напоям, не замислюючись про їхній склад та наслідки для організму.

Фахівці з харчування вже давно б’ють на сполох: регулярне споживання гранульованих чаїв не лише не приносить користі, але й може серйозно зашкодити здоров’ю. Хоча ці продукти часто позиціонуються як збагачені вітамінами чи мінералами, насправді в їхній основі — цукор у різних формах. Цей чай може стати прихованим джерелом зайвих калорій, що сприяє накопиченню жирової маси й погіршенню обміну речовин.

Особливо шкідливими дієтологи вважають фруктові чаї швидкого приготування. Їхній склад — це здебільшого комбінація цукру, глюкозо-фруктозного сиропу, лимонної кислоти, синтетичних барвників та ароматизаторів. Справжнього чайного екстракту в них часто — лише сліди. У процесі виготовлення такі чаї зазнають глибокого термічного оброблення, під час якого втрачаються ефірні олії, антиоксиданти, вітаміни й інші біологічно активні сполуки, що визначають користь натурального чаю.

До того ж гранульовані чаї можуть становити небезпеку для людей із гастроентерологічними проблемами — зокрема рефлюксом або виразковою хворобою. Деякі інгредієнти можуть викликати подразнення слизової, а також вступати у небажану взаємодію з медикаментами. Часте вживання таких напоїв також асоціюється з розладами травлення, харчовими непереносимостями та алергічними реакціями.

Ще один важливий аспект — ілюзія ситості. Хоча калорійність гранульованого чаю висока, він не втамовує голоду, що часто призводить до переїдання.

За зовнішньою зручністю і солодким смаком ховається продукт, який має більше спільного з газованими напоями, ніж зі справжнім чаєм. Якщо ви дбаєте про власне самопочуття, варто надавати перевагу якісному листовому чаю без штучних добавок. Адже там, де виграєш у швидкості, часто програєш у користі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
592
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