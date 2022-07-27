На чому краще смажити продукти: думка дієтологині

На якій оліЇ краще смажити продукти, щоб це не було шкідливим для здоров'я, яке масло вибрати для смаження — в матеріалі ТСН.ua

Більшість людей звикли смажити на рафінованій соняшниковій олії. На думку нутриціологині Яни Легези на рафінованій олії смажити можна, але користі в таких продуктах не буде, тому що в процесі їх обробки зникають вітаміни А, D і Е. Крім того "в таких смажених продуктах на рафінованих оліях занадто великий вміст омеги-6, яка є причиною багатьох хвороб, зі збільшенням її норми в організмі".

Як вважає експертка, "можна смажити на оливковій олії, температура горіння якої — 160-232 C", але потрібно брати рафіновану оливкову олію. Оливкова олія є однією з найкорисніших олій, у ній міститься олеїнова кислота, яка допомагає роботі серця та головного мозку.

Найкращим маслом для смаження продуктів, на думку Яни Легези, є розтоплене вершкове масло, саме це масло вважається найбільш екологічним і корисним. Відмінність топленого масла від звичайного в тому, що у випадку приготування топленого масла з вершкового масла витоплюють білки, цукор і воду, залишаючи молочний жир. У топленому маслі є вітаміни А, Е, РР, D та мінерали: кальцій, залізо, магній, натрій, фосфор. "Точка димлення такого масла - 148-248 C", – розповіла нутриціологиня. Топлене масло корисне для мікрофлори кишківника, а також допомагає знизити рівень запалень в організмі.

Кокосова олія та особливо олія авокадо також корисні та можна використовувати для смаження, але вони достатньо дорогі. Кокосове масло "на 92% складається з насичених жирних кислот, тому підходить для нагрівання. Точка диму – 176-248 C. Кокосова олія може зберігатися дуже довго та не псуватися". "Олія авокадо нагрівається до 271 C, також чудово підходить для смаження".

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