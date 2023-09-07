Найкорисніші солодощі, які захищають печінку, щитоподібну залозу та знижують рівень холестерину

Чому мармелад можна їсти практично всім, чим він корисний, кому потрібно вживати мармелад з обережністю.

Як виготовляють мармелад

Мармелад — це солодощі, які, напевно, корисні всім. І все через компоненти, з яких їх роблять. Мармелад виготовляють із фруктових соків, випаровуючи їх до густого, тягучого стану. Найчастіше його готують із фруктів та ягід, багатих на пектин. Це яблука, абрикоси, айва, чорна смородина. Так мармелад виготовляли спочатку, згодом його почали робити із соку цитрусових. Потім у приготуванні мармеладу почали використовувати такі речовини, як желатин, пектин, агар-агар.

Сьогодні склад мармеладу змінився — в сік або фруктове пюре додають цукор або патоку, випарюють рідину, змішують із желатином або агар-агаром, додають барвники та залишають до остигання. Корисні ласощі роблять з натуральних соків і барвників. Деякі виробники мармеладу використовують замість соку хімічні концентрати, ароматизатори та дешеві барвники.

Користь мармеладу

Пектин, який найчастіше використовується для виготовлення мармеладу, міститься у багатьох фруктах і позитивно впливає на здоров'я. Він знижує рівень поганого холестерину, відновлює вуглеводний та ліпідний обміни, бореться із захворюванням шлунково-кишкового тракту, стимулює швидке загоєння шкіри, допомагає очистити організм від важких металів.

Агар-агар, який також використовують для желювання мармеладу, захищає печінку, виводячи з організму токсини та шлаки, покращує перистальтику шлунка. Оскільки агар-агар видобувається з водоростей і в ньому багато йоду, мармелад є корисним для людей із захворюванням щитоподібної залози.

Мармелад корисний для суглобів, оскільки зміцнює хрящову тканину.

Який мармелад шкідливий

В умовах промислового виробництва мармеладу до нього додають штучні барвники, ароматизатори, хімічні добавки, які можуть спровокувати алергічну реакцію, і не лише.

Тому потрібно вибирати корисний, натуральний мармелад без штучних барвників та ароматизаторів і з низьким вмістом цукру.

Але і з "корисним" мармеладом потрібно бути обережними. Якщо мармелад приготований на основі агар-агару, він може спровокувати надлишок йоду в організмі.

Через підвищений вміст цукру мармелад не рекомендується вживати діабетикам — для них його виготовляють спеціально без цукру.

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